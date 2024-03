“La mia verità sulla separazione con Simona Ventura”. In una intervista apparsa sul Corriere della Sera, Stefano Bettarini rompe il silenzio durato anni e racconta particolari che finora non si conoscevano sulla separazione con la famosa conduttrice televisiva. L’ex calciatore svela pure di aver ingaggiato all’epoca un investigatore privato.

Stefano Bettarini e Simona Ventura sono stati sposati per dieci anni, dal 1998 al 2008. Durante la oro relazione hanno avuto due figli nati, Nicolò e Giacomo, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Le parole di Bettarini al quotidiano di via Solferino arrivano in un momento particolare per la ex moglie. Simona avventura infatti ha annunciato da poco che il 6 luglio si sposerà con il suo attuale compagno, l’imprenditore Giovanni Terzi, con cui ha una relazione da circa sei anni.

Leggi anche: “Dimmi di te e Giovanni”. Simona Ventura svela tutto ad Antonella Clerici: “Ecco, ora sapete”





“Ecco la verità sulla separazione con Simona”. Stefano Bettarini rompe il silenzio dopo tanti anni

Stefano Bettarni e Simona Ventura, una coppia che fece sognare il pubblico. L’intervista al Corriere parte propri da lì. Il giornalista chiede a Bettarini come conobbe Simona: “Ero in vacanza in Sardegna. Scendo dalla moto d’acqua, mi tolgo il giubbotto di salvataggio. Lei si gira verso Domenico Zambelli, il suo assistente. ‘Ah, però’ esclama. La sera mi invita a cena a un evento, con me anche i 12 amici con cui ero partito. La madre non la prende bene. ‘Simona, perché hai chiamato tutte queste persone?’. Poi mi vede e si gira verso la figlia. ‘Ok, ora ho capito’”.

I due hanno vissuto anni molto felici, ma il rapporto lentamente si è deteriorato. Si è detto che la causa della crisi sarebbero stati i presunti tradimenti del calciatore, ma lui smentisce. E fornisce una versione diversa.

“Mi hanno fatto passare per un donnaiolo perché era la versione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”.

Bettarini oggi è legata a Nicoletta Larini, una donna di 22 anni più giovane di lui. Le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele: “Non sono mai stato con donne più giovani, lei all’inizio non sapeva neanche chi fossi. Pensavo sarebbe durata come da Natale a Santo Stefano, invece i suoi valori mi hanno conquistato. È una persona sana, virtù rara in questo mondo”.