Simona Ventura e Giovanni Terzi, rivelati alcuni dettagli sul matrimonio. Come molti sanno la conduttrice televisiva e il giornalista hanno da tempo un’importante relazione. I due stanno insieme da dicembre 2018 e in più di un’occasione hanno reso noto quanto sia forte il loro legame. Dopo aver subito tradimenti dal precedente marito Stefano Bettarini e poi dall’ex compagno Gian Gerolamo Carraro, Simona sembra aver finalmente trovato l’anima gemella.

Proprio Simona Ventura ha dichiarato al settimanale Chi: “Giovanni mi ha dato serenità, protezione, il bello di sapere sempre cosa fare ed essere certa di potermi appoggiare”. E Giovanni Terzi, d’altra parte, ha affermato: “Simona mi ha dato un progetto di vita. Avere una storia d’amore così piena fa sì che sia diventato anche un padre migliore. Sono orgoglioso di avere al mio fianco una donna come lei”. Ospite di “È sempre mezzogiorno” la Ventura ha reso noto come stanno andando i preparativi del matrimonio.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, un matrimonio da… ‘mille’ e una notte

Il rapporto tra Simona Ventura e Giovanni Terzi si è rafforzato anche nella difficoltà: il giornalista ha infatti una grave malattia ai polmoni che stanno affrontando insieme. “Avere Simona accanto è la mia forza, il mio futuro…” ha dichiarato la firma de Il Giornale. I due hanno partecipato a Ballando con le Stelle e proprio durante una delle puntate è arrivata la proposta di matrimonio.

Il prossimo 6 luglio si celebrerà il matrimonio e Simona Ventura ospite di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno” ha rivelato alcuni dettagli come il numero, straordinario, di invitati: “Ci sposeremo a Rimini, che è la nostra città del cuore, al Grand Hotel, che è il nostro luogo del cuore. Poi faremo una festa pre wedding perché abbiamo fatto una lista degli ospiti e siamo già sui mille invitati“.

Simona ha inoltre svelato alcune caratteristiche del suo abito da sposa: “Siccome siamo donne di spettacolo vogliamo essere spettacolari. E dunque sarà spettacolare. L’abito non sarà bianco. Certamente avremo diversi look, ma è Enzo Miccio che sta curando questa cosa”. Insomma, non ci resta che attendere il fatidico giorno: la curiosità è già… alle stelle!

