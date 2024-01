Simona Ventura, il momento è molto delicato. Vita professionale che tocca picchi di visibilità e di apprezzamento altissimi: dopo la partecipazione al talent show di Milly Carlucci, Simona Ventura è diventata una vera e propria str, ancor più di prima. Ma accanto alla vita professionale, Simona sta affrontando insieme a Giovanni Terzi un momento privato molto delicato. La situazione.

Simona Ventura al fianco di Giovanni Terzi, il momento è delicato. Seconda classificata a Ballando con le stelle, talento da vendere e simpatia e autoironia invidiabili: la professionalità di Simona è messa fuori discussione anche quando comporta un faccia a faccia diretto con i propri limiti, che vengono così puntualmente superati.

Simona Ventura al fianco di Giovanni Terzi, il momento è delicato. La conferma della malattia: cosa sta succedendo

Sfide professionali accanto a quelle più che private, Simona lo sa bene cosa comporta. Proprio come sta accadendo di recente al fianco dell’amato Giovanni Terzi. La situazione è stata spiegata nel dettaglio nel corso di un’intervista per Diva e Donna: “Giovanni, in tv ha svelato la sua malattia…”. La domanda ha dato modo a Terzi di entrare nel dettaglio e spiegare la situazione.

“Ho la dematomiosite amiopatica, una patologia genetica che colpisce i polmoni…Ormai il 40% dei miei polmoni è compromesso, ma per ora vivo una vita normale…”, ha spiegato Giovanni Terzi. Una malattia, ha raccontato, contro cui anche la madre ha dovuto lottare. “Avere Simona accanto è la mia forza, il mio futuro…”, ha aggiunto.

A questo punto anche Simona Ventura ha preso parola, affermando che: “Affrontiamo insieme questo percorso difficile…Un percorso che mi ha permesso di conoscere persone straordinarie nel servizio della sanità nazionale, medici, ricercatori magnifici…”. Pensiero rivolto dunque ancora e sempre alla progettualità futura, quella delle nozze: “E’ la cosa più bella…Voglio le persone che ci vogliono più bene…”.