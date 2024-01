Simona Ventura, il nuovo anno inizia alla grande. Reduce dall’esperienza televisiva sul palcoscenico di Ballando con le stelle, Simona Ventura continua a raccogliere consensi e apprezzamenti. Non solo il secondo posto sul podio della trasmissione di Milly Carlucci, ma anche la conduzione del programma che la vede al fianco dell’amica e collega Paola Perego. Ecco che si iniziano a raccogliere i frutti dei grandi sacrifici.

Simona Ventura e il grande successo dopo Ballando con le stelle. Un secondo posto più che meritato per Simo, che ha letteralmente conquistato il pubblico del programma di Milly Carlucci: “A Ballando con le stelle il pubblico di Rai1 ha riscoperto una SuperSimo grintosa e talentuosa, e la proposta di matrimonio che ha ricevuto durante il programma dal compagno Giovanni Terzi, anche lui concorrente dello show di Milly Carlucci, ha commosso tutti”, ha dichiarato il giornalista e autore televisivo su DiPiù Tv.

Simona Ventura e il grande successo dopo Ballando con le stelle. Il nuovo anno comincia bene: cosa si è saputo nelle ultime ore

Super Simo, dunque, ormai la Ventura ha fatto breccia nel cuore di molti. Dopo le parole di Giancarlo De Andreis, anche Alberto Dandolo ha detto la sua a riguardo: “Per Super Simo potrebbe presto esserci, sulla Rai, un programma cucito su misura per lei. Allo studio, una nuova edizione del reality canoro Music Farm“. E ad annunciare il ritorno della trasmissione sarebbe stato anche Giuseppe Candela su Dagospia.

Dopo le edizioni del 2004, del 2005 e del 2006, per la conduzione prima di Amadeus e poi di Simona Ventura, oggi la trasmissione potrebbe davvero tornare a conquistare il pubblido del piccolo schermo. Scrive Candela: “Dalle parti di Via Rogoredo gira voce che Tv8 avrebbe messo nel suo mirino un titolo molto amato sui social: Music Farm“.

E ancora: “L’ultima edizione del reality musicale è andata in onda nel 2006 e in queste ore sarebbe in corso una discussione proprio con la tv satellitare. Nessuna certezza ma se l’operazione dovesse ottenere l’ok, in pole position per la conduzione ci sarebbe Nicola Savino, nuovo volto di Tv8, che guiderà anche un game show nell’access prime time dopo la chiusura di Guess My Age”.