Simona Ventura dopo Ballando con le stelle. Una delle concorrenti più seguite e sostenute, Simona Ventura ha certamente saputo conquistare il cuore dei fan e seppur senza salire al primo posto sul podio torna a casa con grandi soddisfazioni e apprezzamenti. E dopo la trasmissione, che ha visto Wanda Nara come vincitrice indiscussa, cosa sta accadendo nella vita di Simona?

Simona Ventura dopo Ballando con le stelle: “Sui social per lei è stato un trionfo”

Simona Ventura dopo Ballando con le stelle, cosa sta accadendo nella sua vita? Un momento fortunato, anche di più per la Ventura. L’ex concorrente ha deciso di raccontarsi nella rubrica “La TV vista da internet” di Giancarlo De Andreis sul penultimo numero di DiPiùTV. Dal secondo posto per Ballando con le stelle alla conduzione di Citofonare Rai2, in coppia con l’amica e collega Paola Perego. E ancora molto altro: cosa aggiungere di più?

“A Ballando con le stelle il pubblico di Rai1 ha riscoperto una SuperSimo grintosa e talentuosa, e la proposta di matrimonio che ha ricevuto durante il programma dal compagno Giovanni Terzi, anche lui concorrente dello show di Milly Carlucci, ha commosso tutti”, ha dichiarato il giornalista e autore televisivo.

“Sui social per lei è stato trionfo” ha poi concluso Giancarlo De Andreis, che ha intitolato il trafiletto “Il ritorno di SuperSimo”. E adesso cosa si augura Simona Ventura: “La cosa più importante per me è la salute, mentre tutto il resto poi si sistema” e il suo motto resta sempre bel chiaro: “Testa bassa, lavorare e avanti tutta”.