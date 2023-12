Nella serata di sabato 23 dicembre ci sarà la finale di Ballando con le stelle, ma il nome del vincitore sembrerebbe già esserci. Sebbene occorrerà aspettare per averne certezza, le notizie che stanno uscendo fuori sono decisamente molto chiare. Anche se c’è anche un’altra concorrente pronta a farle lo scherzetto, visto che potrebbe in teoria ancora rimontare.

Ballando con le stelle di Milly Carlucci è arrivato alla sua naturale conclusione e il nome del vincitore parrebbe scontato. Sarà la conduttrice in persona a proclamare colui che trionferà e sono pronti in tanti a festeggiare. Non resta che pazientare ancora, ma andiamo a vedere insieme cosa è stato scoperto nelle ultime ore e cosa è stato riferito soprattutto da Novella 2000.

Ballando con le stelle, fuori il nome del possibile vincitore

Nel programma Ballando con le stelle c’è una in particolare che ha ormai rubato la scena. Il nome del vincitore è stato tirato fuori da alcuni sondaggi, ma ovviamente non è certamente quello ancora ufficiale. Secondo queste notizie, non ci sarebbero possibilità di vittoria per Sara Croce e Giovanni Terzi, che hanno totalizzato rispettivamente l’1% e il 2% dei voti.

Nei sondaggi di X, Reality House e di altri forum, ci sarebbe un nome ben designato. Non dovrebbero vincere nemmeno Rosanna Lambertucci e Teo Mammucari, col 5 e l’8% delle preferenze, ma a trionfare potrebbe essere Simona Ventura col ballerino Samuel Peron. Il 46% dei votanti ha scelto la conduttrice, mentre al 19% sono appaiati Wanda Nara e Lorenzo Tano.

Eppure sul portale Le News c’è un’altra idea, ovvero Wanda Nara al primo posto. Ma quasi tutti sono invece concordi con la supremazia di Simona Ventura, che non avrebbe più rivali. Scopriremo nelle prossime ore se i sondaggi avranno avuto ragione o meno.