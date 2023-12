“Li hanno visti dietro le quinte”. Lorenzo Tano e Lucrezia, la scoperta a Ballando con le stelle. Anche Milly conferma

Ballando con le stelle 2023, la lite nel dietro le quinte. Il programma di successo di Milly Carlucci è giunto al termine e presto avrà il nome della coppia di vincitori. Ma nell’attesa proseguono i colpi di scena proprio come quello che interessa da vicino uno delle coppie che tra tutte ha catturato l’attenzione del pubblico in quanto a complicità e intesa. La chimica tra di loro è finita?

Scoppia la lite nel dietro le quinte di Ballando con le stelle. Riflettori accesi su una delle coppie che fin da subito è apparsa sempre molto affiatata e complice. Stiamo parlando proprio di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano che, stando alle indiscrezioni rivelate da Caterina Balivo a La volta buona, sembrano essere andati incontro a un acceso confronto.

Scoppia la lite nel dietro le quinte di Ballando con le stelle. Arriva la conferma di Milly Carlucci

A confermare la notizia la padrona di casa Milly Carlucci, dunque, davannti alle telecamere del programma condotto da Caterina Balivo. Ma facciamo prima un piccolo salto indietro. Com’è noto al pubblico, durante la semifinale, Lorenzo Tano si è trovato nelle condizioni di affrontare la rottura con l’ex fidanzata. Ed è proprio su questo aspetto che cade l’accento della questione.

La prima lite tra Lucrezia e Lorenzo sembra essere sorta per questioni di gelosia, seppur tra i due non si parli ancora di amore. A rivelare tutto Milly Carlucci sollecitata da Caterina Balivo: “Mi sono affezionata tanto a Lorenzo Tano e alla sua meravigliosa ballerina. Io mi sono così tanto affezionata a questi due ragazzi dolcissimi. E devo fare anche una rivelazione”, ha detto la conduttrice di La volta buona.

“Mi hanno raccontato che prima della diretta hanno litigato. E poi lei piangeva e lui si dispiaceva. Davvero Milly è successo! Ma sono molto carini insieme”, ha stuzzicato Caterina andando incontro alla conferma di Milly: “Sì è tutto vero. Ci sono stati momenti di lacrime. Perché la scorsa puntata ognuno di loro ha raccontato un fatto importante della loro vita. E in particolare Lorenzo ha raccontato il suo precedente amore e com’è andata la storia. Ha spiegato come la rottura di questo vecchio amore l’abbia fatto così tanto soffrire. E allora lì c’è stato un momento di attrito. Perché insomma, parlare degli ex compagni non è mai una cosa saggia, non è saggio farlo davanti ai compagni attuali. Lì è successo qualcosa. Però tutto è bene quello che finisce bene. Però a parte queste indiscrezioni, adesso chi alzerà la coppa lo farà perché vince il ballo, vince una cosa che fa bene a tutti. Guardate le età dei nostri concorrenti, da quelli più grandi ai più giovani. Perché il ballo è davvero per tutti”.