Ballando con le stelle, le previsioni sul nome del vincitore. Il programma di successo di Milly Carlucci continua a conquistare il pubblico e la prova evidente è il picco di ascolti tv che raggiunge di puntata in puntata. Per il pubblico di affezionati è ormai iniziato il conto alla rovescia, infatti il 23 dicembre il talent show giungerà al termine e verrà proclamato il nome del concorrente che occuperà il primo posto sul podio. E a tal proposito, le ipotesi su quel nome corrono sul web alla velocità della luce.

Chi vincerà Ballando con le stelle 2023? Impossibile per il pubblico di appassionati non prestare occhio alle previsioni sul nome che si aggiudicherà la vittoria. E infatti la notizia non poteva che correre veloce sul web a distanza di pochi giorni dalla puntata che segnerà non solo la conclusione del programma ma anche e soprattutto il nome del concorrente che occuperà il primo posto sul podio.

Leggi anche: “Questa cretina, vieni qui e…”. Ballando con le stelle, spunta il fuorionda di Selvaggia





Chi vincerà Ballando con le stelle 2023? Le previsioni mettono in vetta ancora lei, ma cambia il secondo posto: di chi si tratta

“Chi vincerà Ballando con le Stelle? La favorita è Wanda Nara, assolutamente. Sbagliate a dire che sono io. Noi facciamo la nostra corsa, ci piace ogni puntata far vedere ogni cosa di diverso. – si legge su Superguida tv – Io seguo il mio maestro Samuel Peron e vedremo cosa tiriamo fuori. Sempre grande divertimento. A che punto sono della mia carriera? Sono tre anni che faccio un programma di cui vado molto fiera che è Citofonare Rai 2, sono due anni che sono al tavolo di Fabio Fazio e c’è Ballando. Sono molto contenta, ho fatto 75 programmi nella mia vita e non chiedo proprio niente. Ho tantissimo da dimostrare e mi piace fare cose nuove, e siccome ne sono rimaste poche che non ho fatto mi piace cimentarmi in queste. Non è un rilancio assolutamente perché non ho mai mollato”.

Come ormai è noto, previsioni e le ipotesi messe in circolo sul web davano il nome di Wanda Nara e quello di Simona Ventura come possibili concorrenti candidate al podio. Ma la situazione sembra essere cambiata nel giro di poco tempo. Infatti secondo quanto si apprende sui maggiori siti di scommesse, dopo Wanda Nara un altro nome inizia a fare capolino. Si tratta di Lorenzo Tano, citato sia su Sia Planet Win, che Bwin e Sisal. A seguire si piazzerebbe invece proprio Simona Ventura, e ancora Teo Mammucari. E in ultimo Sara Croce. Ma scopriamo insieme i dati delle quote raccolte a pochi giorni dal grande finale.

Buongiorno e buona domenica. Rosanna Lambertucci è una finalista di #BallandoConLeStelle. Chissà se entrerà nella sua Steve Bradbury Era e vincerà l’intero programma. pic.twitter.com/vg4C6dsQk0 — SpirituALE (@zitt0p3latoh) December 17, 2023

Le quote di Sisal danno Wanda Nara: 1,60, Lorenzo Tano: 3,5, Simona Ventura: 5,00, Teo Mammucari: 12,00, Sara Croce: 33,00, Rosanna Lambertucci: 100,00, Giovanni Terzi: 100,00. Le quote di Bwin invece Wanda Nara: 1,65, Lorenzo Tano: 4,00, Simona Ventura: 6,00, Teo Mammucari: 7,00, Sara Croce: 51,00, Rosanna Lambertucci: 67,00, Giovanni Terzi: 67,00. Mentre le quote di Planet Win sono Wanda Nara: 1,55, Lorenzo Tano: 3,65, Simona Ventura: 5,00, Teo Mammuccari: 6,50, Sara Croce: 31,00, Giovanni Terzi: 51,00, Rosanna Lambertucci: 86,00.