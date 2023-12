Ballando con le stelle, il duro attacco all’ex concorrente. A prendere parola è Selvaggia Lucarelli che ha rivelato un retroscena che tira in ballo un’ex concorrente dello show. La puntata della semifinale sembrava essere filata senza troppi inconvenienti e anche la giurata ha dimostrato particolare benevolenza nelle votazioni. Ma il retroscena fa emergere un dettaglio che incuriosisce non poco il pubblico di fan.

Il retroscena di Selvaggia Lucarelli sull’ex concorrente. Tutto è successo nel corso di una puntata, quella della semifinale, che sembrava non essere andata incontro a troppe polemiche. Milly Carlucci ha infatti pensato di consegnare i microfoni a Luisella Costamagna vincitrice della scorsa edizione dello show che ha dunque sottolineto: “Sono stata ripescata, è vero, ma ho meritato la vittoria. Ero la più brava di tutti!”.

Leggi anche: “Milly, stai rischiando grosso”. Ballado, da Teo Mammucari bordata alla conduttrice





Il retroscena di Selvaggia Lucarelli sull’ex concorrente di Ballando con le stelle: “Sta cretina…”

Ovviamente dalle parole di Luisella, l’attenzione non poteva che andare a concentrarsi tutta su Selvaggia Lucarelli che, com’è noto al pubblico, proprio con la Costamagna ha avuto diversi accesi confronti nel corso della passata edizione dello show. Selvaggia infatti non ha mai accettato di buon grado la la vittoria della Costamagna.

Ma al di là di passate questioni, a emergere oggi è un retroscena. Nelle storie Instagram emerge infatti il dettaglio della voce di Selvaggia che afferma: “Addirittura viene e non mi saluta, sta cretina“. Nello stesso audio si sente Fabio Canino domandare: “Ancora per l’anno scorso?”.

SL: Addirittura viene e non mi saluta urcalà

C:Chi?

SL: Sta cretina

C:Ah! Non ti saluta perché?

Ancora per l’anno scorso?

SL: Evidentemente,sai per quelle cose serissime per cui ho detto che non doveva vincere.

(Per capire tutto, non ascoltate Carolyn.) #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/WHKWuLxiw4 — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) December 17, 2023

Selvaggia Lucarelli a questo punto risponde dritta e precisa: “Evidentemente,sai per quelle cose serissime per cui ho detto che non doveva vincere“. Nessun riferimento esplicito a Luisella, ma per il pubblico a casa i dubbi in questione non hanno motivo di esistere soprattutto alla luce della battuta in diretta della Costamagna.