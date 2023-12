La puntata di ieri di Ballando con le stelle ha ridisegnato gli equilibri di forza all’interno del programma. Tra i tanti momenti da raccontare ce n’è stato anche uno in cui Teo Mammucari ha avuto un faccia a faccia con Milly Carlucci. Prima però c’è stata la confessione di Simona Ventura in cui raccontava di un amore tossico vissuto con un suo ex fidanzato. “Ero completamente isolata, questo buco nero l’ho visto come un momento di depressione”, raccontava.

E ancora: “Mi piace l’idea di raccontare un momento vero della mia vita che io non ho riconosciuto fino ad adesso. È un momento che va dal 2011 al 2018, sono accadute un po’ di cose. C’è stato un momento in cui mi sono allontanata anche da loro, dai miei figli e mi sono sentita in colpa. È stato un momento difficile”.





Ballando con le stelle, Teo Mammucari contro Milly Carlucci

“Avere accanto una persona che ti sminuisce continuamente, te lo fa credere che tu sei una persona che non vale. La violenza psicologica ti toglie le forze”. Poi era stato Teo Mammucari protagonista, raccontando un episodio della sua infanzia: a 4 anni era stato lasciato dalla madre in collegio. Un collegio di religiose a Civitavecchia.

Una notizia che aveva fatto intervenire Selvaggia Lucarelli. “Sei stato nel collegio di Civitavecchia? Perché io sono di quelle zone e mi ricordo di essere stata in un collegio di suore quando ero piccola, ma solo per un giorno e ho questo vago ricordo di aver giocato con tanti bambini. Forse io e te ci siamo conosciuti prima del Rubagalline, abbiamo trascorso del tempo insieme”.

In studio, nella puntata di ieri, c’era anche la figlia di Teo: Giulia. Per lei si è messo contro Milly Carlucci. Motivo? Tutto da ridere: ospiti sono stati l’etoile del teatro dell’opera di Roma, Susanna Salvi e il primo ballerino Claudio Cocino. Milly Carlucci ha proposto un balletto classico nei costumi originali, con la calzamaglia. E secca la risposta di Teo: “Stai rischiando Milly! Io non mi metto in calzamaglia, c’è mia figlia seduta tra il pubblico, una figuraccia così non la faccio”.