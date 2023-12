Ieri sera, sabato 17 dicembre, il Grande Fratello ha toccato uno dei momenti più pesanti dal punto di vista emotivo: Mirko ha lasciato Greta in maniera definitiva. Lo ha fatto collegandosi con la casa in un modo che ha fatto infuriare una parte del pubblico da casa. “Il peggiore dei tre è proprio Mirko, come si è visto a Temptation. Innamorato soltanto delle telecamere. Greta e Perla sono due bellissime ragazze che sicuramente non hanno problemi a trovare di meglio”, le parole di un fan sulla pagina Instagram del GF.

E ancora: “Io andrò contro corrente. Ma posso dire che la più sincera e la più vera e fra questi tre è Greta. Mirko il più furbo e manipolatore, immaturo e bambino. Il classico narcisista. C’è da stare attenti a persone così. Perla molto furba e non chiara, molto calcolatrice”. Non poteva mancare il commento di Greta.





Grande Fratello, Greta attacca Mirko: “Senza attributi”

Dopo la puntata, in giardino ha detto la sua: “Non è vero quello che ha detto della magia che si è spezzata tra noi, penso solo si sia fatto prendere da una questione mediatica che tutti gli andavano contro, che non sapeva prendere una decisione, allora ha deciso di distanziarsi da entrambe. Io però lo ringrazio perché mi ha dato una grande mano, mi ha fatto aprire gli occhi”.

Parole inequivocabili, come le successive: “Ha sentito la pressione, ho capito che un uomo che non ha le “castagne”, anzi, non dico che non le ha ma non come voglio io. Ad oggi è indifendibile, ha scelto i social non sé stesso”. Poi ha parlato di un dolore segreto: “Ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successe cose molto grandi, che a confronto queste non sono nulla. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, lui era recluso da un’altra parte”.

“E per quanto mi ha fatto soffrire, lui le ha affrontate, quello per me è un uomo. Credimi che mio padre mi ha fatto tanto male, ma nonostante tutto gli voglio un gran bene. Sai cosa mia ha detto prima che partissi? Io avevo paura a venire qui, perché comunque avevo creato dei pregiudizi dentro la Casa, lui mi ha detto ‘io sono entrato lì dentro, posto peggiore di quello non esiste e tu non hai la forza di entrare lì?’”.