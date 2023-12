Dramma nella notte, auto piena di giovani finisce contro un muretto e si ribalta: morta 18enne

Ancora un drammatico incidente sfociato in tragedia. Le strade italiane ancora una volta si bagnano del sangue di giovanissimi. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre un’automobile con a bordo cinque ragazzi è finita fuori strada. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma a quanto pare il fondo stradale ghiacciato ha giocato un ruolo determinante.

Erano circa le 2:51 quando il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo. In quel momento la strada era ghiacciata. La macchina ha sbandato ed è finita fuori strada impattando contro un muretto e ribaltandosi. Lo scontro è stato violento e purtroppo per una ragazza di 18 anni non c’è stato nulla da fare.

Chi c’era all’interno dell’auto finita fuori strada

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre a Nembro, comune in provincia di Bergamo, su via Gavarno all’altezza della frazione Rinnovata. Dentro la macchina finita contro un muretto c’erano tutti giovani dai 17 ai 19 anni: un ragazzo di 18 e uno di 19 anni e poi tre ragazze, una di 17 e due di 18 anni.

Ad avere la peggio è stata una 18enne residente ad Albano Sant’Alessandro, per lei non c’è stato niente da fare. Gli altri sono stati trasportati in ospedale. Tre di loro erano in codice giallo, uno è stato portato al Papa Giovanni XXII di Bergamo e due nella struttura di Seriate.

Sul posto sono giunti quattro ambulanze, due automediche, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi a mettere in sicurezza il mezzo e bonificare l’area. Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dell’incidente dopo i rilievi del caso. Non si hanno ancora informazioni sull’identità della giovane vittima.

