Incidente choc, auto falcia una coppia. Soccorsi inutili per Marcello, muore davanti alla moglie

Dramma a Roma, dove una coppia è stata investita ieri sera da un’auto in via di Tor Tre Teste. Nell’impatto l’uomo, di 74 anni, è morto mentre la moglie, di 73 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 19 all’altezza del civico 201, sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale.

Alla guida dell’auto, una Polo, che ha investito i due pedoni c’era un uomo di 48 anni sottoposto poi ai test alcool e droga. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Coppia di pensionati investita a Roma, muore Marcello Grossi

Marcello Grossi, pensionato di 73 anni, è morto nella serata di venerdì. Grave la coniuge di 73 ricoverata in ospedale. I vigili urbani hanno sentito il conducente dell’auto, una VW Polo, di 45 anni, che si è subito fermato. È stato sottoposto all’alcoltest e al test della droga. Potrebbe essere presto indagato per omicidio e lesioni stradali.

Poco prima, sull’autostrada Roma-Fiumicino aveva perso la vita Panfilo Gasparri, 34 anni, da poco papà, in sella alla sua moto finita contro il guardrail poco dopo l’uscita dalla rampa d’ingresso. Anche in questo caso non si esclude il coinvolgimento di altri veicoli e la Polstrada sta accertando la dinamica dell’incidente. Infine alle 22.40 in viale Palmiro Togliatti, a ridosso dell’ingresso della bretella dell’A/24, al Collatino, è morto Fabrizio Privinciali, 56 anni, al volante della sua Mercedes che si è schiantata contro un muro.