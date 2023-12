Grave incidente lungo la strada provinciale 9 all’altezza di Cascina Bianca di Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, un bus carico di passeggeri è uscito di strada. A dare segnalazione ai soccorsi sembra le persone a bordo del mezzo. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco (con squadre da Pavia, Lodi e da Sant’Angelo Lodigiano e le ambulanze del 118 che hanno provveduto a portare i feriti in ospedale. Tutto è accaduto poco prima delle 16.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu).

L‘esatta dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, non è ancora chiaro perché il mezzo sia finito nel fosso a lato della strada. Secondo il Corriere della Sera i feriti sarebbero 15. Si legge sul quotidiano meneghino: “Quindici persone sono state soccorse da due automediche e da tre ambulanze del 118. Nessuno dei feriti, secondo le prime notizie, sarebbe in gravi condizioni”.





Pavia, pullman esce di strada e si ribalta: 15 feriti

E ancora: “In tre sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia, tutti in codice giallo: una ragazza di 16 anni con un trauma cranico, una di 25 con traumi al cranio e al bacino e il conducente del bus, con un trauma alla schiena. I vigili del fuoco, con squadre anche da Lodi e da Sant’Angelo Lodigiano, oltre che da Pavia, hanno aiutato sei passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere a uscire”.

La strada è stata chiusa per consentire il soccorso dei feriti e il recupero del bus. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ieri la provincia di Pavia era stata teatro di un altro incidente. Si era verificato proprio nel capoluogo. Racconta il Giorno come: “Una 76enne stava camminando davanti alla farmacia quando è stata travolta da un furgone bianco che è fuggito via”.

“Soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale San Matteo in codice rosso, l’anziana non ce l’ha fatta. E’ morta poco dopo. Immediatamente sono scattate le ricerche per riuscire a risalire all’autista del furgone che si è consegnato alla polizia locale intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi”.