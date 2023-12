“Mia sorella è scomparsa”. Il grido di aiuto dell’attrice, l’Italia e i vip si mobilitano per Anastasia

“Lei è Anastasia si è allontanata dal proprio domicilio in Pavia nella giornata di ieri. È stata vista ieri sera nei pressi della stazione di Pavia. Chiunque dovesse vederla mi scriva o contatti direttamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Pavia”, con queste parole e una foto di Anastasia, la showgirl italiana ha lanciato un accorato appello sui social.

“Mi sarei tranquillamente evitata l’esperienza di scoprire fino in fondo il terrificante significato della parola ‘preoccupazione'”, aveva scritto in alcune storie di Instagram in cui aveva accennato alla scomparsa della sorella Anastasia. La giovane, 16 anni, ha fatto perdere le sue tracce nella giornata di mercoledì 13 dicembre.

Scomparsa la sorella dell’attrice Micol Ronchi

Nel post pubblicato su Instagram si legge che Anastasia si è allontanata dal proprio domicilio di Pavia mercoledì 13 dicembre ed è stata vista in serata nei pressi della stazione ferroviaria di Pavia. Da quel momento, di lei si sono perse le tracce ed è scattata la denuncia di scomparsa.

L’appello di Micol Ronchi, nota speaker radiofonica, attrice, showgirl e modella italiana, è stato ricondiviso sui social da amici, molti dei suoi follower e anche personaggi noti del mondo dello spettacolo come Paola Pelagalli, speaker di Radio Italia, Justine Mattera e il musicista Saturnino.

“Micol ho condiviso. Posso fare altro?”, ha scritto la collega di Micol che lavora a radio Italia. “Ho condiviso, ti prego tienici aggiornati”, Condiviso, spero si risolva tutto al più presto e per il meglio. Un abbraccio Micol”. E ancora tante persone che le dicono di aver condiviso la foto della sorella e di aver fatto girare il più possibile la notizia della sua scomparsa.