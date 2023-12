Lui è stato un protagonista di Amici, oggi è diventato un attore e fa parte di una delle soap opera più seguite in Italia. Una vita dunque vissuta davvero alla grande, infatti da quel momento in poi per lui ci sono state solo gioie fino ad arrivare a questo ulteriore salto di qualità. E anche a livello sentimentale le cose vanno decisamente benissimo.

Questo ex protagonista di Amici, oggi attore, ha anche avuto un ruolo veramente molto importante in un film di caratura mondiale. Tredici anni fa è stato infatti nel cast di The Tourist, lavorando fianco a fianco con attori straordinari come Johnny Depp e Angelina Jolie. Vediamo di chi stiamo parlando e soprattutto cosa fa nella soap Rai.

Protagonista di Amici oggi è un attore di Un posto al sole

Dunque, ha partecipato come protagonista ad Amici moltissimi anni fa, parliamo del 2004 e 2005. In quella circostanza, prima di diventare attore di entrare a far parte di Un posto al sole, si era messo in mostra ballando il classico, il moderno e pure la break dance. Inoltre, sa anche cantare e sa suonare il pianoforte. Non riuscì comunque ad andare oltre la seconda puntata del talent di Maria De Filippi, visto che arrivò la sua eliminazione.

Lui si chiama Antonio Fiore, 39 anni, ed è Costabile nella soap opera italiana, ovvero il fratello di Speranza. Ed è uno degli artefici del caos nella famiglia Del Bue ed Altieri di Un posto al sole. Parlando come anticipato precedentemente della sua vita privata, si è unito i matrimonio con Fabrizia D’Ottavio, che è un’ex ginnasta, e da tre anni è diventato papà della piccola Maya.

E anche sui social Antonio Fiore ha comunque un certo gradimento, visto che su Instagram ha ben 10.300 follower che lo seguono e aspettano le sue foto, che lui pubblica con una certa regolarità.