“È la mia decisione”. Milly Carlucci agita la vigilia di Ballando con le stelle: l’annuncio è ufficiale

Sabato 23 dicembre sarà scritta la parola fine sull’edizione 2023 di Ballando con le stelle. Dopo, per Milly Carlucci, si aprirà un nuovo capitolo. Ne ha parlato in via ufficiale nel corso di un’intervista esclusiva concessa al sito bubinoblog.it nel quale parla, prima di tutto, di Ballando con le stelle: “Ogni anno mi chiedono di fare più puntate di Ballando: coppe dei campioni e altri spin off. Credo però che sia meglio ogni anno ripresentarsi con un cast nuovo e non tornare sui propri passi”.

“Il programma è diventato un viaggio emotivo all’interno della personalità dei nostri protagonisti. E poi c’è Ballando on the road in grande crescita, come dimostrano gli ascolti del pomeridiano, e spero che possa diventare un appuntamento più rotondo e Ballando con te all’interno della prima serata”. Alla domanda su che voto darebbe all’edizione risponde.





Milly Carlucci, nuovo show al posto de Il Cantante Mascherato

“Se il pubblico ci dà dieci chi sono io per contraddirlo? Scherzi a parte ogni edizione è nuova e unica. Anche questa lo è stata. Ed è stata particolarmente emozionante”. Quindi una battuta su Teo Mammucari: “E’ stato il meraviglioso coniglio della prima edizione del cantante mascherato e un grande concorrente di Ballando. Magari non c’è due senza tre”.

A proposito del Cantante Mascherato parla di quello che succederà: “È tutto prematuro, fatemi almeno finire questa entusiasmante edizione di Ballando con le Stelle. Posso dire che Il Cantante Mascherato è un programma che amo e che ha avuto buoni risultati e grande cassa di risonanza. Vanta molti tentativi d’imitazione e diversi “curiosi nemici”. Credo che abbia ancora molto da dare”.

“Aggiungo però che a me piace sperimentare. Se la Rai mi chiede di trovare nuove strade cerco la cosa migliore da sviluppare per intrattenere il pubblico”. Se dovesse venire cancellato Milly Carlucci è pronta a partire con un nuovo programma ancor più divertente. Una decisione, ed insieme una promessa, dalla quale non tornerà indietro.