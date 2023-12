Nella casa del Grande Fratello c’è stato un momento particolarmente confidenziale tra due concorrenti. Infatti, c’è stata una vera e propria sculacciata che è stata ripresa subito dalle telecamere. I telespettatori non si sono fatti sfuggire l’occasione e hanno immediatamente registrato e pubblicato online quel momento clamoroso. E sono pure state riportate rivelazioni importanti.

Già nelle scorse ore al Grande Fratello i due concorrenti resisi protagonisti di questa sculacciata, si erano lasciati andare a parole molto significative: “Abbiamo appena scalfito la superficie. Adesso ci siamo fatti conoscere, ti sei presentato e ci siamo presentati come due ragazzi che vanno d’accordo, che hanno delle cose in comune, che sanno fare gli scemi insieme, ma in realtà c’è molto di più. Ed è bello che si trasmetta anche questo”.

Grande Fratello, due concorrenti sempre più affini: arriva una sculacciata

Poi ancora: “Tu non ti rendi conto di quanto è importante trasmettere positività. Poi non hai ancora parlato della tua storia, non esci”. Al Grande Fratello i due concorrenti sono diventati amici per la belle, infatti si parla di ‘brolove‘. E ora c’è stata questa sculacciata che ha lasciato tutti senza parole. Un feeling davvero totale tra i gieffini, sempre più vicini tra loro.

I due in questione sono Federico e Vittorio, con il primo che ha dato la pacca sul sedere all’altro gieffino improvvisamente dopo che gli aveva confessato: “Ma tu sei un pesce a cui voglio bene, la nostra brolove ha più chance di durare in eterno“. Precedentemente lo stesso Massaro aveva chiesto a Vittorio se potesse provarci con una gieffina che inizialmente piaceva a Menozzi.

A Federico piace Anita e si è rivolto così verso Vittorio: “Dimmelo se ti dà fastidio, non fare il finto tonto”. E il coinquilino gli ha risposto: “Non mi dà fastidio, se posso darti una mano volentieri perché il mare è pieno di pesci”.