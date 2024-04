“Gliel’hanno detto, cosa succede ora”. Simona Ventura e Paola Perego, la decisione della Rai

Importante novità per Simona Ventura e Paolo Perego. Infatti, la Rai avrebbe ormai partorito la decisione più importante sul futuro delle due conduttrici. Precisamente ci sono due notizie, dello stesso tenore, che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Le due presentatrici saranno già state contattate dai vertici di viale Mazzini e avranno conosciuto in anticipo la scelta.

Simona Ventura e Paola Perego, oltre ad essere conduttrici dello stesso programma, condividono pure una bellissima amicizia. Quando la Perego ha rivelato di essersi operata per un tumore, la prima a mostrarle vicinanza era stata proprio la collega. E ora la Rai avrebbe deciso di prendere una decisione, che certamente rappresenta una svolta per loro.

Leggi anche: “Così scoprii i suoi tradimenti”. Stefano Bettarini dopo anni rompe il silenzio su Simona Ventura





Simona Ventura e Paola Perego, la Rai ha preso una decisione

I colleghi di TvBlog sono stati coloro che hanno saputo in anteprima il destino professionale di Simona Ventura e Paola Perego. In un articolo pubblicato nella mattinata di martedì 2 aprile, è stato detto che su Simona Ventura e Paola Perego la Rai avrebbe assunto ormai una decisione. Il riferimento è inevitabilmente alla conferma o meno della trasmissione Citofonare Rai2.

Citofonare Rai2 ci sarà anche nella prossima stagione televisiva, stando a TvBlog, infatti in autunno, sicuramente a settembre, rivedremo all’opera Simona e Paola dato il grande successo riscontrato. Appuntamento confermato sempre alle 12 della domenica. Ma c’è anche un’altra notizia che farà ancora più felici le due conduttrici e anche i telespettatori.

Per Simona Ventura e Paola Perego potrebbe essere assegnato anche un programma in prima serata, ma non per forza Citofonare Rai2. Potrebbe esserci una trasmissione differente da proporre al pubblico.