Incinta del primo figlio. L’annuncio arriva come sempre su Instagram dove la figlia vip oggi 37enne non nasconde l’emozione di questo momento speciale e tiene in mano l’ecografia che conferma l’arrivo della cicogna. Bebè in arrivo per Kelly Osbourne, la figlia di Ozzy e Sharon, che presto dunque diventerà mamma.

Kelly Osbourne, che è figlia del frontman dei Black Sabbath, è da tempo legata a Sidney George Wilson, membro degli Slipknot. La coppia si conosce da una vita, da quando gli Slipknot hanno suonato all’Ozzfest, festival musicale dedicato ai gruppi heavy metal fondato da Sharon e Ozzy.





Ma anche se le voci giravano, la relazione di Kelly Osbourne e George Wilson è diventata ufficiale solo a inizio anno con un post di lei su Instagram. E ha scelto il social anche per dare la notizia del primo figlio che la primogenita della leggenda del rock britannico avrà dal suo compagno.

Ha spiegato che la gravidanza è la ragione della sua minore presenza social degli ultimi tempi e anche che lei non potrebbe essere più felice di così. Al settimo cielo anche Sharon e Ozzy Osbourne, che diventeranno presto nonni ancora una volta. La mamma di Kelly Osbourne ha anche ripostato la foto della figlia scrivendo di essere oltremodo felice di condividere con la sua famiglia questo nuovo viaggio.

Naturalmente il lieto annuncio di Kelly Osbourne incinta è stata accolto con molto entusiasmo dai tantissimi fan della star della tv e anche modella, attrice e cantante. Oltre ai messaggi arrivati dagli amici vip anche quello di Jack Osbourne, il fratello minore che ha già tre bambini e presto sarà zio: “La tribù diventa più grande”, ha scritto sul suo profilo.

