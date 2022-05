“5+1”. L’annuncio della coppia vip italiana: presto genitori per la quarta volta

La notizia è arrivata all’improvviso e, come è ormai costume, suoi social. “5+1” è la didascalia scelta per annunciare l’arrivo di un altro figlio. La moglie Jessica Malena, sposata nel 2014, già mamma di Michela, Giorgia e Mattia, è in dolce attesa. Le immagini riprendono il momento in cui la coppia ha annunciato ai propri bambini l’arrivo di un fratellino o di una sorellina. “Vi dobbiamo dire che dentro la pancia di mamma c’è un bimbo”. Le due bambine sono andate in brodo di giuggiole e si sono rivolte alla madre con i visi illuminati da un sorriso.



Rivolgendosi verso il pancione, che al momento è appena accennato, hanno chiamato: “Fratellino, sorellina, fagiolino. Diteci che è vero!”. E si, è tutto vero: Ciro Immobile papà per la quarta volta. Dopo l’annuncio il filmato riprende in ospedale con l’ecografia del bimbo passata su uno schermo. A far divertire tutti però ci ha pensato il figlio Mattia.





Ciro Immobile papà per la quarta volta: il video è tenerissimo



Il maschietto di casa non è apparso particolarmente felice della notizia. Il padre gli ha chiesto: “Non lo vuoi un fratellino o una sorellina?” e lui ha risposto deciso: “No”. Poi, però, ha anche dato un bacio al pancione di mamma Jessica. Per Ciro Immobile un momento di gioia assoluta. Mentre la sua carriera continua ad andare a gonfie vele.



Nonostante la mancata qualificazione dell’Italia in Qatar Ciro Immobile sarà per la quarta volta capocannoniere della serie A. Secondo quanto riportato da Sky lo juventino Vlahovic non sarebbe stato convocato per il match di Firenze. Mister Allegri avrebbe deciso così visto che il serbo è diffidato e in caso di ammonizione rischierebbe di saltare la prima partita del prossimo campionato.



Ciro Immobile è quota 27 e si augura di poter migliorare ancora il suo score nel match con il Verona anche per avvicinare i 200 gol in Serie A. Attualmente è a 182 alle spalle di Batistuta a 183. Vlahovic con il centro contro la Lazio si è portato a 24 e potenzialmente avrebbe ancora potuto tentare l’aggancio, seppur non semplice.

