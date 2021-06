Ciro Immobile, chi è la moglie e mamma dei suoi 3 figli Jessica Melena

Ciro Immobile, una vita per il calcio e per l’amore. Un vero trionfo alla partita d’esordio Italia-Turchia degli Europei 2021. Il centravanti della Lazio continua a dare il meglio di se stesso anche nella Nazionale. Ma fuori dal campo di calcio, esiste solo l’amore per la sua famiglia, ovvero per la moglie Jessica Melena e i loro tre figli. Ma chi è la moglie di Ciro Immobile?

Non poteva che fare il tifo per il marito, Jessica Malena dall’alto degli spalti dello Stadio Olimpico di Roma ha sostenuto il marito e attaccante della Lazio Ciro Immobile postando su Instagram una dedica di incoraggiamento. Con tanto di maglia con il numero del marito indossata per la grande occasione, il messaggio di Jessica è stato super romantico: “Grande amore mio @ciroimmobile17 e che emozione tornare qui”.

Calcio e amore, nella vita di Ciro Immobile non sembra ci sia posto per altro, prova anche il tatuaggio con il volto della moglie sul braccio. Sposa Jessica nel 2014 e da allora i due sono inseparabili. Una famiglia che ha atteso molto tempo per mettere radici e dare alla luce tre splendidi frutti del loro amore, Michela, Giorgia e l’ultimo arrivato Mattia nato nel 2019.





Classe 1990 e originaria di Bucchianico, in provincia di Chieti. Jessica Melena sognava di diventare una famosa criminologa fin da piccola. Un sogno che ha portato la splendida moglie del campione a iscriversi all’Università di Scienze delle Investigazioni all’Aquila. Piani che però, nel tempo, pare sia stati dolcemente ‘stravolti’ con l’arrivo dell’amore. Un sogno ancora più grande nel suo cuore: diventare mamma e dedicarsi alla sua famiglia.

Dopo essersi conosciuti a Pescara, in un locale, e iniziato il fidanzamento, nel 2013 danno alla luce la primogenita Michela, per poi convolare a nozze nel 2014 celebrando nel Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico. Un anno e nasce anche Giorgia, dunque Mattia nel 2019. Ma la bellezza di Jessica Melena resta comunque insindacabile. Nel corso degli anni ha preso parte ad alcuni concorsi di bellezza, arrivando a vincere Miss Mediterranea nel 2009. Nella vita di Jessica anche un’altra passione, ovvero l’amore per la danza. E visto il fisico statuario e nonostante 3 gravidanze meravigliose, Jessica non perde occasione per dedicare del tempo anche al benessere psico-fisico.