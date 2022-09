Ancora una lieta notizia arrivata in queste ore e che riguarda il gossip più bello. Juan Musso è diventato finalmente papà e questo annuncio segue quello fatto dal sito People, che ha riferito della gravidanza di Behati Prinsloo e della nuova paternità in arrivo per il cantante Adam Levine. Ora, con tantissime foto pubblicate sul profilo di entrambi i neo genitori, è stato comunicato a tutti i fan l’avvenuto parto della ragazza. Che stava aspettando ovviamente questo momento da nove lunghi mesi.

Juan Musso è diventato papà, ma grandissima gioia è arrivata ovviamente anche dalla neo mamma, che sui social oltre a pubblicare le istantanee commoventi ha scritto: “Il mio cuore ha fatto diecimila capriole contemporaneamente: sono mamma. Grazie a Juan per essere semplicemente l’amore della mia vita. Grazie alle ostetriche dell’ospedale di Bergamo per avermi aiutata a mettere al mondo il mio cuore e aver contribuito alla mia trasformazione come donna”. Messaggio anche dal neo padre.





Juan Musso è papà: nato il figlio Alessandro

Successivamente la partner di Juan Musso, diventato dunque papà per la prima volta nelle scorse ore, ha postato un altro messaggio dove ha svelato anche il nome del piccolo: “Essere mamma di un maschio è meraviglia e scoperta, perché in fondo i maschi mica li avevi capiti così bene. Ben arrivato Alessandro, sei magia”. Bellissime anche le parole scelte dal calciatore: “Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo amore mio!!!! Vi amo e vi ammiro! Benvenuto figlio della mia anima”. La loro è una love story fantastica.

Juan Musso e la sua fidanzata convivono nella città di Bergamo. Lei ha 24 anni ed è una studentessa, che frequenta l’università di Medicina a Genova. Adesso hanno raggiunto l’apice della loro felicità perché sono riusciti a costruirsi una loro famiglia, tanto voluta. Lui ovviamente è noto nel mondo del calcio, infatti è un portiere di Serie A. Attualmente gioca con la maglia dell’Atalanta ed è indubbiamente uno degli estremi difensori più bravi che ci sono in questo momento nel massimo campionato italiano.

Juan Musso ha 28 anni ed è anche il portiere della Nazionale argentina. Lui è stato campione del Sud America nel 2021. Milita nella compagine di Bergamo dall’anno scorso e finora ha totalizzato 38 presenze. Dal 2018 al 2021 ha invece difeso la porta dell’Udinese, mentre in precedenza aveva giocato nel Racing Club. Musso è considerato un portiere “dalla stazza imponente e di forte presenza tra i pali”.

