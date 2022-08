Fiocco azzurro a Temptation Island, nato il figlio di un ex concorrente. Una bella notizia in quella che è una stagione triste per i fan del programma. Diversamente dal solito infatti lo show targato Filippo Bisciglia quest’anno non è andato in onda. Ma la speranza di vederlo di nuovo in onda è concreta. Durante la presentazione dei palinsesti lo scorso 30 giugno Pier Silvio Berlusconi non aveva chiuso del tutto la porta. “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo”.



E ancora: “Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”. Pertanto, non è detta l’ultima parola. Canale 5 non ha cancellato definitivamente il programma, come si poteva pensare, anzi. Pier Silvio Berlusconi aggiunge che potrebbe tornare prima del previsto.





Temptation Island, nato il figlio dell’ex concorrente Roberto Ranieri



Ha continuato Pier Silvio Berlusconi. “Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno”. Sui protagonisti del programma intanto continuano ad arrivare notizie. (Leggi anche Perché il cielo è azzurro?)



Come per esempio su Manuela e Luciano che sembravano in crisi. Era stata lei a chiarire tutto. “Ho semplicemente scelto da tempo ormai di distaccarmi dai social e di parlare meno della mia vita privata. […]. Scrivere sempre le stesse cose sotto i post ad un certo punto diventa ridicolo, pesante e addirittura maleducato specialmente da chi non mi segue e non mi ha mai scritto. Prima la gente si lamentava per il troppo amore ora si lamenta perché non vede più nulla”.



Ma la notizia del giorno è la paternità di Roberto Ranieri. Era il 2016 quando Roberto ha partecipato al reality show insieme alla fidanzata, poi diventata ex, Valeria Vassallo. Oggi fa coppia con Floriana che l’ha reso padre. L’annuncio della nascita del piccolo è arrivata sui profili social di Roberto. “La tua vita dipenderà sempre dalla sua”, ha scritto. “è stato qualcosa di incredibile”.

A Temptation Island stava per finire, ora si sposano. C’è la data