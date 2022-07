Temptation Island matrimonio! Quest’anno il docs-reality amatissimo dal pubblico di Canale 5 è saltato ma le notizie, sia belle che brutte, sui protagonisti arrivano comunque. Sono tantissime le coppie che hanno hanno scelto di testare le loro storie d’amore nel corso delle diverse edizioni, vip e non. Tante hanno rotto, altrettante si sono riappacificate e dato una svolta al proprio rapporto.

Tra queste ultime che abbiamo conosciuto a Temptation Island anche Andrea Celentano e Raffaela Giudice. I due hanno preso parte al reality nel 2018, dopo 7 anni d’amore. Il loro percorso sembrava che stesse finendo male ma poi sono riusciti a uscire dall’Is Morus Relais mano nella mano.





Temptation Island matrimonio Andrea e Raffaela, c’è la data

Andrea Celentano trascorse la maggior parte dei suoi giorni con la tentatrice Teresa Langella, che oggi è felicemente fidanzata con Andrea Del Corso e questo atteggiamento a Raffaela Giudice non era andato per niente giù. Era pronta a lasciarlo al falò di confronto, dopo i 21 giorni separati nei villaggi, ma poi l’ha perdonato.

E oggi, attraverso, Instagram, è arrivato un grande annuncio. Quello del matrimonio degli ex Temptation Island. Non solo Andrea Celentano e Raffaela Giudice stanno ancora insieme, ma nelle ultime ore si sono scambiati le promesse di nozze. Dopo la proposta di un anno fa sono pronti a giurarsi amore eterno.

La carrellata di foto emozionanti, poi la data del matrimonio degli ex Temptation Island. “Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola?! 09/07/22 quasi un anno dopo la tua inaspettata proposta arriva il giorno della nostra promessa ed ora già mi emoziono pensando a quel giorno, non vedo l’ora. Waiting for 22 settembre 2022”, la didascalia del post.

