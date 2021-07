“Sto ancora realizzando ma ovviamente gli ho detto sì”: la coppia di Temptation Island pronta a sposarsi. Insieme da 10 anni, hanno superato senza non poche difficoltà il viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia e ora sono pronti al grande passo.

È la storia di un grande amore nato quando erano sui banchi, come raccontato da lei. Che all’epoca era piccola per capire cosa fosse l’amore vero anche se era già innamorata di lui. Poi, finita la scuola media, si sono persi di vista. Ma dopo 4 anni si sono rincontrati e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo 7 anni di relazione, l’esperienza a Temptation Island. Era il 2018 quando il pubblico ha conosciuto Andrea Celentano e Raffaela Giudice, la coppia napoletana che ora è pronta al sì.

Fiori d’arancio a Temptation Island: la proposta di matrimonio

Il pubblico di Temptation Island ricorderà bene questa coppia perché ‘tentata’ da una vecchia conoscenza di UeD, Teresa Langella. E Raffaela Giudice ha vissuto malissimo le attenzioni che Andrea Celentano aveva rivolto alla allora single e poi tronista. Aveva pianto di fronte alle scene in cui il fidanzato e la tentatrice si tenevano per mano. Poi al falò l’aveva accusato di non averla aiutata a togliersi i dubbi su di lui.





Andrea Celentano aveva negato di aver mancato di rispetto alla fidanzata: “La mia testa e il mio cuore stavano sempre dall’altra parte”, si era giustificato. Ma il programma estivo di Canale 5 dunque il viaggio dei sentimenti ormai è soltanto un lontano ricordo per entrambi. In occasione del decimo anniversario di fidanzamento, ha organizzato tutto nei minimi dettagli per stupire Raffaela.

Sui rispettivi profili Instagram i video e le foto della romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia, dopo cena, di Andrea a Raffaela. Il tutto condiviso dall’agenzia che ha contribuito alla sorpresa pianificata dal futuro sposo. Che si è inginocchiato e le ha dato l’anello, che poi Raffaela, ancora emozionatissima, ha mostrato ai follower. Insomma, un anniversario davvero speciale. Auguri!