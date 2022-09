Gioia indescrivibile per il cantante Adam Levine, che sarà papà per la terza volta. La notizia dovrà essere confermata nelle prossime ore dai diretti interessati, ma la si può dare praticamente con certezza. La moglie, anche lei molto famosa, è infatti in dolce attesa e dunque darà alla luce un nuovo meraviglioso bebè. Il sito Fanpage ha ricordato che a Entertainment Tonight, lei aveva rivelato nel 2021: “Sapevamo dall’inizio di volere almeno due figli, in realtà ne vorrei cinque. Sai cosa? Mai dire mai. Noi desideriamo una famiglia numerosa, chi lo sa”.

Poi aveva aggiunto: “Lasciamo tutto nelle mani del destino. Quello che sarà, sarà. Non ci poniamo limiti da questo punto di vista”. E Adam Levine, insieme alla sua coniuge, sta per esaudire il nuovo sogno visto che sarà papà per la terza volta. Inoltre, le dichiarazioni della donna di cui vi abbiamo appena dato conto erano proseguite concentrandosi proprio sul possibile terzogenito. Mentre la pandemia da coronavirus era predominante, i due hanno subito pensato di voler concepire un altro bebè. (Leggi anche “Papà per la quarta volta”. Super notizia per l’attore, ma è subito giallo sul bimbo)





Adam Levine sarà papà per la terza volta

Il noto cantante Adam Levine potrà gridare a tutti tra poco tempo che sarà papà per la terza volta nella sua vita. Tornando a sua moglie, sempre ad Entertainment Tonight aveva dichiarato: “Durante la pandemia, vedevo Dusty Rose e Gio Grace insieme. Allora ho pensato: “Forse dovremmo avere il terzo figlio, avere più bambini”, perché è stato davvero dolce vederle sempre insieme. Quindi mai dire mai”. Ora, invece è stato il sito People a confermare la gravidanza della donna: “Si allarga la loro famiglia”.

People ha aggiunto ancora: “Lo scorso lunedì, Levine e Prinsloo sono andati a pranzare a Santa Barbara. La modella indossava un vestito di seta con stampa floreale, che lasciava intravedere il pancione”. Lei è Behati Prinsloo, classe 1988, che lavora come supermodella. Dal 2009 al 2019 è stata un angelo di Victoria’s Secret. Nel 2017 ha sfilato per la collezione autunno e inverno di Versace ed è anche stata grande protagonista in un videoclip di Adam Levine, in occasione del brano Cold dei Maroon 5.

Adam Levine, classe 1979, è il frontman della band Maroon 5. Parlando della sua vita privata, è stato fidanzato con Jessica Simpson e Maria Sharapova, nonché con Anna Vjalicna prima di conoscere Behati Prinsloo nel 2012. Con la supermodella namibiana si è sposato nel 2014 e nel 2016 è nata la prima figlia Dusty Rose Levine. Poi nel 2018 è venuta alla luce la secondogenita Gio Grace Levine.

