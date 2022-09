Gioia enorme per Peter Facinelli, diventato papà per la quarta volta. La notizia è stata annunciata dal neo genitore con un meraviglioso post su Instagram. Lui ha infatti scelto un’immagine in bianco e nero, ritraente la mano del neonato che stringe il dito del padre. Un’emozione gigantesca per lui, che ha aggiunto che la nascita del piccolo è avvenuta nella giornata di lunedì 5 settembre. Per la madre, anche lei nota al pubblico, si è trattato comunque del primo figlio, visto che lui ne ha avuti 3 da un precedente matrimonio.

Peter Facinelli è papà per la quarta volta e l’entusiasmo dell’attore ha contagiato anche tutti i suoi fan. Ha taggato la sua dolce metà, che lo ha reso felicissimo, ed entrambi stanno vivendo dunque dei momenti che non potranno mai essere cancellati dalla loro memoria. La coppia ha una notevole differenza di età, infatti lui ha 48 anni mentre lei 33. Ma c’è soprattutto mistero intorno ad alcuni dettagli legati al bimbo. Infatti, diversi particolari non sono ancora stati svelati pubblicamente. (Leggi anche “Ora siamo in tre”. Il vip italiano è papà: gioia immensa per la nascita di suo figlio Leonardo)





Peter Facinelli è papà per la quarta volta: gioia enorme per l’attore

Secondo quanto scritto dal sito Fidelity House, l’attore Peter Facinelli è papà per la quarta volta ma non ha rivelato alcun dettaglio inerente il sesso del nascituro e dunque anche il nome scelto. L’attore e la sua compagna Lily Anne Harrison hanno iniziato la loro love story nel 2016, ma il fidanzamento ufficiale è avvenuto in un modo molto suggestivo. Hanno scelto infatti il Capodanno del 2019 per rendere tutto pubblico. Per l’occasione si trovavano esattamente in vacanza in una città messicana.

Classe 1973, Peter Facinelli è nato a New York il 26 novembre del 1973. Lui è americano ma ha anche la cittadinanza italiana. Il pubblico lo ha ammirato moltissimo nel ruolo del patriarca della famiglia Cullen, Carlisle Cullen, nella famosissima saga di Twilight. Successivamente è stato protagonista nella serie Supergirl e poi nel 2018 in S.W.A.T., dove ha interpretato il presidente della commissione di polizia, Michael Plank. La sua ultima esperienza cinematografica è datata 2021 nel film Ravine di Keoni Waxman.

Parlando della sua sfera privata, Facinelli si è sposato nel 2001 con la collega Jennie Garth e da lei ha avuto le figlie Luca Bella, nata nel 1997, Lola Ray nel 2002 e Fiona Eve nel 2006. Nel marzo di 10 anni ha hanno annunciato il loro divorzio. Prima di Lily Anne Harrison lui ha avuto una storia amorosa anche con Jaimie Alexander, durata dal marzo del 2015 al febbraio dell’anno successivo.

