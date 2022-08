La notizia più bella è stata annunciata dalla stessa giovane vip nelle scorse ore. Sofia Crisafulli è diventata mamma per la prima volta e ha condiviso la sua prima foto post-parto con il neonato tra le sue braccia. Decisamente lungo il messaggio social postato dalla ragazza, che ha raccontato anche alcune difficoltà incontrate durante la gravidanza. Tutto è però andato per il verso giusto e ora è felice di poter essere genitore. Annunciato da lei stessa anche il nome dato al piccolo, nato nella giornata del 30 agosto.

Sofia Crisafulli ha appena 18 anni ed è già diventata mamma con la venuta alla luce del bimbo. Un parto affrontato con grande entusiasmo e anche qualche preoccupazione. Il suo post Instagram è iniziato così: “30.08.2022. Alle 12.06 sei nato tu, la mia gioia più grande. Avrei tante cose da dire, talmente tante che non riuscirei nemmeno a scriverle, ma proverò a limitarmi. Non sono stati momenti semplici per noi, non lo erano nemmeno quando tu eri un esserino dentro di me”. (Leggi anche “Puro amore”. Benvenuto Romeo Maria, il primo figlio della bellissima coppia vip (della tv) è già social)





Sofia Crisafulli è mamma: il parto avvenuto il 30 agosto

Poi Sofia Crisafulli, neo mamma al settimo cielo, ha detto ancora dopo il parto: “Però mi hai aiutata tanto a superare tutto quello che stavo passando, sei stata la mia ancora ancor prima di nascere, sapevo che tutto quello che facevo, o che subivo, condizionava il tuo bene, e mi sono rimboccata le maniche affinché tu potessi stare il più tranquillo possibile. Non è stato facile per me portarti alla luce, e anche tu hai fatto tanta fatica, io continuavo a ripetere di non potercela fare, che ero esausta, ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta”.

Il nome scelto per il piccolo è stato quello di Thiago. Infine, la tiktoker ha concluso nel suo messaggio social: “Adesso mi riempi il cuore di gioia ogni volta che ti guardo, vorrei sapessi quanto mi sono innamorata di te, quanto ho fatto e farò per te e quanto darei la vita per proteggerti. Le cose qui fuori non sono così rose e fiori come avrei voluto fosse per te, ma mi impegnerò affinché tu possa vivere al meglio, te lo prometto. Il mio Ti amo più sincero lo dedico a te, per sempre, la tua mamma”, ha chiosato.

Sofia Crisafulli festeggerà 19 anni ad ottobre, ma è già una delle tiktoker più note ed apprezzate. Su TikTok ha una platea di seguaci pari a 1,4 milioni, mentre su Instagram ha circa 687mila follower. Non è mai stato detto con chiarezza chi sia il papà del bambino, sebbene in alcune foto lei si sia immortalata baciando un ragazzo. Staremo a vedere se si paleserà nei prossimi giorni col piccolo Thiago.

