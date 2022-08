Un gemello bianco e uno nero. Immaginate la sorpresa dei genitori nel notare che i due piccoli neonati erano di due colori diversi. È la curiosa vicenda dei bimbi nati a Chantelle Broughton, 29 anni, nati lo scorso aprile. I genitori dei bambini sono una delle tante coppie interrazziali inglesi. E seppur molto improbabile (c’è una possibilità su 500 che una coppia interrazziale abbia gemelli con diversi colori della pelle) di certo è un fatto non impossibile.

Queste due meraviglie si chiamano Ayon e Azirah e sono nati al Nottingham City Hospital. I due piccoli hanno caratteristiche completamente diverse l’una dall’altra. Ayon, il maschietto, è nato con la pelle chiara e gli occhi verdi. La sorellina, Azirah, ha la pelle scura e gli occhi marroni. Mamma Chantelle racconta: Mi chiedono sempre se siano entrambi miei figli”. Ma, nonostante lo stupore di molte persone, il fenomeno non è in realtà così insolito.

La donna ha poi ricordato il momento del parto: “È stato uno choc, sono unici. Le persone si fermano e dicono ‘oh mio dio, hanno solo un aspetto completamente diverso. Ma sicura che siano entrambi tuoi?’”. Chantelle ha il nonno materno nigeriano. Il padre dei suoi figli – Ashton, 29 anni – è metà giamaicano e metà scozzese. La particolarità quindi è da ricercare nelle famose leggi di Mendel.

I due bellissimi gemellini ora hanno cinque mesi. Secondo i pediatri che li seguono la differenza di carnagione tra i due diventa sempre più marcata. “Penso che anche i loro capelli saranno diversi – racconta un’ifermiera – La piccola avrà capelli folti e ricci, quelli del bimbo saranno completamente diversi”. L’operatrice ha raccontato che papà Ashton, un operaio edile, scherza e chiede loro se per caso non possano essere “i figli dell’idraulico”.

