Splendida notizia per il vip italiano, che è diventato genitore nelle scorse ore. Thomas Fabbiano è infatti diventato papà con la nascita del figlio Leonardo. Un momento super commovente per lui, che ha pubblicato diverse immagini del neonato. Ovviamente lui e la sua dolce metà sono al settimo cielo per questo avvenimento atteso 9 mesi. Finalmente sono padre e madre e non potevano certamente terminare meglio di così agosto. Un’estate quella 2022 che resterà per sempre impressa nella loro mente.

Thomas Fabbiano è papà per la prima volta e la nascita del figlio lo ha reso veramente entusiasta. Nei giorni scorsi invece si è saputo che nel mondo della televisione ci sarà una nascita imminente. Fiocco rosa ad Avanti un altro. Margherita Molinari è incinta per la prima volta e si è raccontata in una lunga intervista rilasciata sulle pagine del settimanale DiPiùTv. All’ottavo mese di gravidanza, la bomber dello show in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis si sta godendo la sua dolce attesa ed è più bella che mai. (Leggi anche Il volto della tv appende un bel fiocco rosa: pancione all’ottavo mese e un padrino vip)





Thomas Fabbiano è diventato papà: nato il figlio Leonardo

A corredo delle immagini postate sul suo profilo Instagram ufficiale, Thomas Fabbiano ha annunciato così il fatto di essere diventato papà del figlio Leonardo: “Benvenuto nel nostro mondo Leonardo. Noi siamo 3, grazie mamma”. E ha taggato la sua compagna Giorgia Kintli oltre ad aver utilizzato gli hashtag #baby #leonardo #daddy #mummy #parents #life. Il suo profilo è stato inondato da famosi e non, che hanno deciso di fargli i migliori auguri per questo evento eccezionale, verificatosi nella sua vita.

Thomas Fabbiano, nato il 26 maggio del 1989 a San Giorgio Jonico (Taranto), è un tennista. Nel corso della sua carriera sportiva, è riuscito a raggiungere la posizione numero 70 nel ranking nel settembre del 2017. Lo ha fatto in singolare, dove ha anche conquistato alcuni tornei nei circuiti minori e una semifinale in quello maggiore. Nel 2007 ha trionfato nel torneo di doppio all’Open di Francia ragazzi insieme al collega bielorusso Andrei Karatchenia. Ma vediamo ora chi è la sua compagna, anche lei nota.

Giorgia Kintli è stata protagonista a Uomini e Donne nel 2019, quando ha deciso di corteggiare Andrea Zelletta. Non ha avuto molta fortuna nel dating show, visto che lui aveva poi scelto di uscire dal programma con Natalia Paragoni, sua attuale fidanzata. Poi ha conosciuto il tennista Thomas Fabbiano e con lui ha costruito una splendida famiglia, con la nascita ora del primogenito.

“Benvenuto Riccardo!”. Fiocco azzurro a Temptation Island, mamma e papà al settimo cielo