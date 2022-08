Fiocco rosa ad Avanti un altro. Margherita Molinari è incinta per la prima volta e si è raccontata in una lunga intervista rilasciata sulle pagine del settimanale DiPiùTv. All’ottavo mese di gravidanza, la bomber dello show in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis si sta godendo la sua dolce attesa ed è più bella che mai.

“E tra tutte le sensazioni che mi stanno avvolgendo in queste ultime settimane di gravidanza, ho un desiderio”, racconta Margherita Molinari che diventerà mamma per la prima volta a settembre. “Vorrei chiedere a Paolo Bonolis, con cui lavoro da cinque anni e che è stato come un padre artistico per me di essere il padrino di mia figlia nel giorno del suo Battesimo“, ha spiegato la giovane.





Margherita Molinari ha rivelato di aver raccontato della gravidanza solo al quinto mese e di aver ricevuto tanti messaggi d’affetto, compreso quello di Paolo Bonolis. “Un amico in comune lo aveva incontrato allo stadio, proprio nella partita in cui l’Inter ha perso lo scudetto e parlando gli ha detto che aspettavo un bambino. Paolo, allora, mi ha inviato un videomessaggio dicendomi che in una giornata così nera era felice per me e per la piccola tifosa in arrivo”.

Fiocco rosa ad Avanti un altro – Il futuro papà è l’ingegnere di 32 anni Giacomo Mazzotti. Quest’ultimo è legato a Margherita Molinari da ben otto anni. “In tutti questi mesi ho osservato il mio corpo cambiare – ha scritto in un post – ed ho capito che le curve più belle sono quelle che sto scoprendo ora”, ha scritto la bomber di Avanti un altro su un post di Instagram, dove ha pubblicato anche un servizio fotografico che mette in mostra le sue forme da quasi mamma.

Fiocco rosa ad Avanti un altro – La magia della vita. Ringrazio infinitamente Carlo e Sofia di @phetit__ , che con grande professionalità e dolcezza sono riusciti a ritrarre questo momento così magico e coinvolgente! Vi suggerisco di fare riferimento a loro per servizi fotografici new born o maternity come quello che ho fatto io. Non ho dovuto pensare a nulla, location, abiti … hanno pensato a tutto Carlo e Sofia! Che dire..l’emozione non ha voce ma in questi scatti si percepisce appieno!”, ha scritto a corredo degli scatti.

