Sono state tantissime le voci circolate in questi giorni su Aurora Ramazzotti. L’ipotesi che sia incinta è diventata dominante, soprattutto dopo le indiscrezioni rilanciate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Si è parlato di un possibile parto a gennaio 2023, ma da parte della diretta interessata non sono arrivate conferme ufficiali. Ora, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è ritornata su Instagram e ha pubblicato una foto eloquente. Per molti si tratta di una risposta implicita alle ultime voci.

Precedentemente, sempre sui social Aurora Ramazzotti senza entrare nello specifico dell’argomento, sul fatto di essere incinta ha replicato in maniera non esplicita: “Ci vuole calma”. “Calma” si legge sul cappello che indossa, “ci vuole” lo ha aggiunto lei. Il messaggio comunque è chiaro, non è né una conferma né una smentita, ma il messaggio acquisisce comunque un suo valore poiché è la prima volta che Aurora Ramazzotti parla della sua presunta gravidanza. Vediamo ora invece cosa ha deciso di fare.





Aurora Ramazzotti incinta? Lei risponde con una foto

La vicenda riguardante Aurora Ramazzotti si sta facendo sempre più intricata. Ma è incinta o no? Innanzitutto possiamo dirvi che, prima di postare una nuova foto personale che potrebbe aver dato la risposta definitiva, lei ha dato vita a dei post ironici con sue facce divertenti: “Io che apro i DM questi giorni”, “Sempre io che provo a stare alla larga dai social”, “Letteralmente io che mi sveglio e apro la finestra e vedo la pioggia”, “Ora vado, ma vi tengo d’occhio”. E poi ecco la possibile prova finale.

Aurora Ramazzotti ha fatto rientro sul social network Instagram, scrivendo anche: “I’m back bitcheees”. E nella foto pubblicata nelle stories ha fatto intravedere una pancia completamente piatta, che smentirebbe dunque la sua dolce attesa. Ma dall’altra parte c’è anche chi ha aggiunto che potrebbe essere un messaggio non definitivo. Dovrebbe essere ancora ai primi mesi della gravidanza e il pancione giustamente non si vedrebbe ancora. Difficile farsi un’idea ufficiale, anche se in questo momento non sembrerebbe incinta.

Dunque, dichiarazioni ufficiali e senza giri di parole non ce ne sono ancora state da parte di Aurora Ramazzotti. I fan sono in trepidante attesa e chissà se nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore possa essere maggiormente precisa e possa dire realmente quale sia la sua attuale condizione. Non resta che attendere ancora.

Una foto e 3 parole inequivocabili: Aurora Ramazzotti, dopo la bomba sulla gravidanza parla lei