“Ritorno di fiamma”. L’ex coppia vip insieme: il clamoroso addio, ora occhi puntati sulle foto

Notizia clamorosa di gossip diffusa nelle ultime ore. Parliamo nello specifico di due vip che tanto si sono amati in passato e che ora potrebbero essere nuovamente tornati insieme. Se confermato ufficialmente, si tratterebbe di una novità sensazionale. Stiamo parlando di Irina Shayk e Bradley Cooper, che si sono immortalati insieme in alcune foto. Nessuno li aveva mai più visti in un modo così intimo, ma stavolta sono andati oltre e hanno deciso di pubblicare un post che ha emozionato tutti.

Irina Shayk e Bradley Cooper sono in vacanza e si stanno godendo questi ultimi giorni del mese di agosto. Si sono immortalati in costume e si sono mostrati molto felici. Infatti, il loro sorriso smagliante ha conquistato migliaia e migliaia di follower, che sognano questa reunion amorosa. In altre circostanze, come ricordato da TgCom24, sono stati paparazzati insieme ma sembravano essere semplici amici. Invece adesso la loro complicità è sembrata maggiore e si sogna ad occhi aperti. (Leggi anche “Beccato con la dama di UeD”. Davide Donadei, le foto e la reazione di Chiara Rabbi)





Irina Shayk e Bradley Cooper, c’è il ritorno di fiamma?

Entrando nello specifico delle immagini, Irina Shayk ha indossato un bellissimo costume trasparente, mentre Bradley Cooper ha fatto vedere la sua imponente muscolatura che ha fatto emozionare migliaia di donne. La modella ha messo in una circostanza la sua testa sulla sua spalla, successivamente l’attore le ha anche quasi toccato la sua coscia. Fatto vedere anche un cuore disegnato sulla spiaggia delle Bahamas e tutti questi indizi fanno immaginare che siano tornati insieme.

Parlando della relazione sentimentale tra Irina Shayk e Bradley Cooper, i due sono stati fidanzati per 4 anni, ovvero dal 2015 al 2019. Hanno anche concepito una figlia che si chiama Lea De Seine e non hanno mai avuto comunque rapporti burrascosi. Nonostante l’amore finito, hanno sempre voluto restare con un buon legame, ma adesso sembra che qualcosa in più stia per sbocciare o forse è già sbocciato. Staremo a vedere nei prossimi giorni se ci saranno dichiarazioni ufficiali dei due protagonisti.

Irina Shayk, classe 1986, è una supermodella originaria della Russia. Prima di Bradley Cooper, ha avuto una love story della durata di 5 anni con Cristiano Ronaldo. Bradley Cooper, classe 1975, è un attore e produttore cinematografico americano. Ha ricevuto nove candidature ai Premi Oscar e nel 2018 ha debuttato come regista in A Star is Born.

