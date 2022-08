“Dietro le quinte…”. Elodie e il famoso cantante insieme: li hanno visti e scoppia il gossip

Elodie insieme a Samuele Bersani. Da alcuni giorni il gossip impazza sulla cantante che poco tempo fa aveva dichiarato amore ‘eterno’ al suo ex Marracash. Tutto è iniziato quando la 32enne romana è stata avvistata in compagnia del motociclista ex di Belen Andrea Iannone. I due sono stati pizzicati insieme in Sardegna e a quanto pare lui sarebbe letteralmente cotto della cantante dalla quale non è riuscito a staccare gli occhi di dosso per tutta la sera.

“Ok. Elodie e Andrea Iannone si trovavano a cena – ha scritto thePipol_gossip – in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota”.





Elodie vicina a Samuele Bersani: la segnalazione

Elodie e Andrea Iannone sono stati avvistati anche a Lugano, insomma sembra davvero stia nascendo qualcosa. Recentemente, però, su Elodie ecco spuntare una nuova voce. Questa volta siamo in Salento durante la Notte della Taranta. Ebbene la cantante è stata vista vicinissima a un suo collega, ovvero Samuele Bersani.

La segnalazione è arrivata a Very Inutil People: “I due si sarebbero avvicinati durante la Notte della Taranta, in Puglia. Entrambi si sono esibiti sul grande palco mediterraneo, come sappiamo, in un meraviglio spettacolo. Galeotto fu il festival? Così parrebbe, anzi, il backstage, dove sarebbe scoccata la scintilla. Ma non è tutto, c’è molto, molto di più”.

“Infatti Bersani e la Patrizi sarebbero stati visti in atteggiamenti parecchio intimi. I cantanti si sarebbero scambiati anche i numeri di telefono e… Udite, udite… Lui le avrebbe fatto una dichiarazione importante ed alquanto impegnativa: la promessa di una canzone d’amore dedicata a lei. Elodie sarebbe davvero compiaciuta dalla cosa”. Un’estate davvero bollente per Elodie, Andrea Iannone o Samuele Bersani, chi sarà il cavaliere ad avere la meglio?

