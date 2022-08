Adesso questa sì che è una notizia pazzesca e inattesa. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di una Elodie sempre più vicina ad Andrea Iannone, infatti le voci su un presunto fidanzamento con l’ex di Belen Rodriguez erano sempre più insistenti. Stavolta però è stata beccata mentre si è scambiata un bacio con una donna. Sì, avete capito proprio bene: è stata immortalata in atteggiamenti molto dolci con una persona, la cui identità è già venuta fuori. Quest’ultima è molto amica con una vip italiana.

Elodie e il bacio con questa donna stanno per diventare la novità più clamorosa del mondo gossip del post-Ferragosto. Nei giorni scorsi invece Deianira Marzano aveva ricevuto questa segnalazione: “Deiaaa, mercoledì sera al Sanctuary a Porto Cervo erano insieme e si sono baciati diverse volte, oscura il mio nome se lo pubblichi”. E puntuale è arrivata la reazione dell’influencer, che apprezzerebbe parecchio la nascita della storia tra Elodie e il bellissimo pilota motociclistico.





Elodie, bacio con una donna: “Lei è amica di Diletta Leotta”

A svelare tutti i dettagli su Elodie e questo bacio con una donna è stato il settimanale Diva e Donna, che sul suo numero ha anche pubblicato un paio di foto eloquenti. In una immagine c’è indubbiamente un bacio sulla guancia, che potrebbe far immaginare anche una semplice amicizia, ma nella seconda la vicinanza è davvero tanta e c’è chi pensa che si sia trattato di un bacio sulle labbra. Iannone quindi non sarebbe il suo nuovo fidanzato e sarebbe smentito anche il ritorno di fiamma con il cantante Marracash.

Diva e Donna ha rivelato: “Elodie, le foto choc: il bacio rovente con una donna. Addio Marracash. Siamo di fronte a un bacio a sorpresa tra Elodie e un’altra donna, quest’ultima è una bellezza mediterranea che certamente non passa inosservata”. La ragazza in questione si chiamerebbe Lorenza e sarebbe amica di Diletta Leotta. E probabilmente potrebbe essere grazie alla conduttrice sportiva che le due si siano conosciute, visto che anche tra l’ex Amici e Diletta c’è un’amicizia veramente importante e interessante.

Qualche ora fa Elodie ha invece scritto un post, in riferimento alla sua esperienza come attrice: “Ti mangio il cuore è una storia di amore, di faida tra famiglie, ma soprattutto di coraggio.

Liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, il film di Pippo Mezzapesa sarà al cinema dal 22 settembre e sarà presentato in Concorso nella sezione Orizzonti alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”.

“Si è baciata con il famoso”. Elodie, ora ci sono conferme: beccata di nuovo con l’ex di diverse vip