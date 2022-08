La bomba gossip su Elodie è stata confermata ancora e ora tutti gridano già alla coppia. La cantante potrebbe avere un nuovo fidanzato e non è sicuramente uno sconosciuto. Anzi, lui è molto famoso ed è noto anche per aver avuto una relazione sentimentale con Belen Rodriguez. Giorni fa era uscita la prima voce su di loro, dopo averli visti insieme, ma ora si sono aggiunti altri particolari che hanno reso ancora più interessante la notizia. Si sono spinti oltre e i dubbi si stanno assottigliando sempre di più.

A quanto pare Elodie avrebbe un nuovo fidanzato famoso, almeno stando alle indiscrezioni rilanciate sul profilo social dell’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha pubblicato un paio di segnalazioni ricevute nelle ultime ore e i fan stanno sognando ad occhi aperti. In precedenza erano stati avvistati nella meravigliosa Puglia nei primi giorni di agosto, successivamente non si era saputo più niente ma ora le nuove informazioni su di loro stanno diventando sempre più intriganti e inaspettate.





Elodie ha un nuovo fidanzato? Si parla di “baci con Andrea Iannone”

Il colpo di scena sulla vita sentimentale di Elodie è arrivato in modo inatteso. Tutti erano convinti che il suo nuovo fidanzato potesse essere un vecchio partner, ovvero Marracash. Con lui ha ammesso di aver avuto e di avere ancora un rapporto splendido e il ritorno di fiamma sembrava poter essere imminente. Invece le cose non starebbero affatto così, visto che è stata fotografata in dolce compagnia di un altro ragazzo, che potrebbe dunque aver conquistato il cuore dell’artista.

La prima segnalazione è stata rilanciata da Amedeo Venza e recitava: “Elodie e Andrea Iannone insieme in Sardegna! Chi li ha visti fa sapere che i due erano sempre insieme in atteggiamenti poco equivoci!”. Poi a Deianira Marzano è stato riferito: “Deiaaa, mercoledì sera al Sanctuary a Porto Cervo erano insieme e si sono baciati diverse volte, oscura il mio nome se lo pubblichi”. E puntuale è arrivata la reazione dell’influencer, che apprezzerebbe parecchio la nascita della storia tra Elodie e l’ex di Belen.

Parlando della vita privata di Andrea Iannone, lui è stato fidanzato per 8 anni con Claudia Manzella prima di conoscere Belen Rodriguez, con la quale si è legato nel 2016. Due anni dopo hanno annunciato la separazione e lui nel 2019 ha poi cominciato una love story con Giulia De Lellis. Poi pare che abbia avuto un flirt anche con Carmen Victoria Rodriguez e sono uscite voci pure su Lucrezia Lando. E ora si sarebbe avvicinato ad Elodie.

“Con l’ex di Belen”. Elodie, il gossip ‘incrociato’ dell’estate: “Lui lo ha fatto tutto il tempo”