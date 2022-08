Bomba gossip sulla cantante Elodie, beccata insieme all’ex di Belen Rodriguez. Il colpo di scena è stato servito sul piatto d’argento dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha anche pubblicato un breve video in cui i due sono stati avvistati. C’è già chi sogna ad occhi aperti una relazione sentimentale, anche se teoricamente il cuore di lei batterebbe ancora per Marracash. Certo, ciò che alcuni fan hanno notato e che il profilo social ha sottolineato è che lui non ha mai smesso di guardarla.

Dunque, Elodie potrebbe aver messo molto in difficoltà il giovane. Il filmato di lei insieme all’ex di Belen Rodriguez ha evidentemente già fatto il giro della rete e se ne parlerà ancora per un bel po’. Almeno fino a quando i diretti interessati non vorranno uscire allo scoperto per far comprendere meglio le ragioni di questo incontro inaspettato. C’è chi incrocia le dita e spera che possa nascere l’amore, intanto ora vi raccontiamo in quale occasione si sono potuti vedere.





Elodie beccata insieme all’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone

Nessuno poteva aspettarsi questo incontro, ma Elodie non ha potuto nascondersi ed è stata vista insieme a questo famoso ex di Belen Rodriguez. Subito si è scatenato il putiferio con gli utenti che ne hanno voluto sapere di più. Sicuramente The Pipol Gossip ha fornito importanti dettagli sull’accaduto, soffermandosi sul luogo in cui si è materializzato questo avvicinamento. Lui comunque è rigorosamente single, non a caso pare che abbia ammirato l’ex Amici in maniera molto intensa.

Questo l’annuncio di The Pipol Gossip: “Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De

Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano”.

Infine, è stato scritto: “Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota”. Non è facile che possa scoccare la scintilla tra Elodie e Andrea Iannone, ma in questa pazza estate gossip tutto può ancora succedere.

