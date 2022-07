“Sono così emozionata”. Elodie, svolta nella sua vita: l’annuncio ufficiale della cantante

Elodie, una nuova vita professionale sta per concretizzarsi. La bellissima e amatissima cantante, che con i suoi brani riesce sempre a scalare le classifiche e a ottenere risultati lusinghieri, è pronta a immergersi in un’altra entusiasmante avventura. A rivelarlo in maniera ufficiale è stata la stessa artista sul suo profilo Instagram ufficiale. Insieme a lei ci saranno altre personalità di spicco italiane, che la accompagneranno in questo percorso che si preannuncia veramente intrigante.

La notizia era nell’aria già da tempo, ma adesso ha pure i crismi dell’ufficialità. Elodie e questa sua nuova vita che sta per iniziare stanno entusiasmando i suoi fan. Invece, alcuni giorni fa si è soffermata sul suo rapporto con Emma: “Con Emma? Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, perché io semplicemente volevo lavorare da sola”.





Elodie, nuova vita per lei: l’esordio come attrice il 22 settembre

Per Elodie c’è una nuova vita davanti a sé, che le riserverà sicuramente moltissime emozioni. E i fan stanno attendendo con trepidazione questa novità lavorativa della cantante ex Amici, che vuole stupire anche su un altro fronte, diverso sicuramente da quello musicale. E, come anticipato ad inizio articolo, attraverso i social la ragazza ha scritto un post nel quale ha spiegato cosa accadrà tra meno di due mesi. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando e dove la vedremo all’opera.

Elodie farà il suo esordio come attrice nel film Ti mangio il cuore e questo è stato l’annuncio dell’artista: “Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa andrà in concorso in Orizzonti alla 79° Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia. Il film uscirà in sala il 22 settembre. Emozionata”. A commentare il suo post social anche la collega Levante: “Ma che stupendo” e Belen Rodriguez, che ha messo l’emoticon del fuoco a testimonianza dell’entusiasmo generato dalla notizia.

Stando a quanto riferito da Blasting News, Elodie sarà Marilena nel film Ti mangio il cuore e interpreterà una dark lady. Reciteranno insieme all’artista e ormai attrice Michele e Brenno Placido, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno e Letizia Cartolaro. La pellicola ha avuto ispirazione dal romanzo di Carlo Bonini e ha una produzione Indigo Film Rai Cinema e Paramount. Tra quasi due mesi scopriremo tutti i dettagli.

