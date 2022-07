“Non sembra ma è lui”. Lele Esposito, trasformazione top dell’ex di Elodie e cantante di Amici

Che fine ha fatto Lele Esposito, l’ex fidanzato di Elodie ad Amici. All’epoca della loro partecipazione al talent targato Maria De Filippi era una delle coppie più chiacchierate e amate, poi le loro strade si dono divise. “Nella vita ci si vuole bene ma le cose cambiano. I rapporti interpersonali sono molto difficili e si prendono strade diverse”, aveva dichiarato Elodie nel luglio del 2017, ma poco dopo tra Lele ed Elodie era tornato il sereno.

Poi la nuova rottura, appena un anno dopo, e l’oblio per Lele Esposito. Elodie, infatti, è diventata una delle cantanti più apprezzate dell’attuale panorama italiano e nel 2020 è stata anche coconduttrice del Festival di Sanremo di Amadeus. Insomma, una carriera favolosa per la giovane cantante sbocciata ad Amici.





Che fine ha fatto Lele Esposito – Collaborazioni importanti, un ex che fa il suo stesso mestiere – il rapper Marracash (conosciuto durate la registrazione del tomentone estivo Margarita) – volto di campagne pubblicitarie e tanto altro, sono ormai lontani in cui una giovane Elodie dai capelli rosa confesso muoveva i primi passi nel mondo della musica grazie ad Amici. Tra i banchi dell’edizione numero quindici nasce l’amore con Lele Eaposito, uno dei cantanti più amati di quella stagione e i due fanno sognare i fan.

Dopo l’addio, arrivato nel 2018, i due prendono due strade diverse e la loro vita cambia completamente: Elodie diventa una star, mentre di Lele Esposito si perdono tutte le tracce. Nel 2017, il cantante ha vinto il premio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, poi ha “In due minuti” per il cantante lanciato X-Factor Marco Mengoni, ma la sua carriera musicale ha di fatto subito un brusco stop.

Che fine ha fatto Lele Esposito – Nel frattempo l’ex di Elodie ha deciso di puntare ad altro puntando sul mondo delle serie web. Nel 2020, infatti, ha esordito con “4 on the boat”, un format incentrato su argomenti sociali di spicco. Non solo un cambiamento di carriera, ma anche fisico, perché rispetto ad Amici oggi Lele Esposito vanta un fisico al top, forgiato grazie a ore di palestra e sana alimentazione.

