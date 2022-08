Davide Donadei, con Chiara Rabbi è finita da settimane ma ora è stato beccato a cena con un’altra vecchia conoscenza di UeD. Le foto sono state segnalate dall’esperta di gossip Deianira Marzano e anche dal portale The Pipol Gossip. E hanno già fatto il giro della rete e scatenato la reazione dell’ex corteggiatrice ed ex fidanzata del tronista.

Tronista che, udite udite, è stato fotografato a cena con Roberta Di Padua, a sua volta ex protagonista di UeD ed ex compagna di Riccardo Guarnieri. I due sono stati beccati insieme in un ristorante nel napoletano e Deianira Marzano, che ha ricevuto le foto da una talpa, ha condiviso le immagini e raccontato anche dei retroscena.





Davide Donadei Roberta Di Padua a cena insieme

“Roberta Di Padua scriveva spesso a Davide Donadei nonostante sapesse che fosse fidanzato. Gli commentava le foto, gli scriveva durante la relazione con Chiara Rabbi ” ha raccontato l’influencer tra le Stories di Instagram. Stories in cui, appunto, mostra la cena a due dell’ex tronista e dell’ex dama.

The Pipol Gossip invece scrive “Accanto a Davide c’è una nuova ‘dama’ inaspettata… stiamo parlando di Roberta Di Padua (ex protagonista di ‘Uomini e Donne Over’). I due cenano, trascorrendo insieme tutto il resto della serata. Cosa succederà? Sarà davvero la volta buona per l’ex tronista, o solo l’ennesimo fuoco di paglia?”. Intanto queste foto sono arrivate anche a Chiara Rabbi…

L’ex corteggiatrice era a cena fuori con amici quando hanno iniziato a circolare gli scatti del suo ex Davide Donadei a cena con Roberta Di Padua, di cui lei sarebbe spesso stata gelosa, stando a quanto raccontato da Deianira Marzano. Quindi, attraverso le sue Instagram stories ha chiesto ai suoi follower di non inviarle più segnalazioni: “Non ho intenzione di vedere nient’altro, non mi inviate proprio nulla per favore. Vi ringrazio per la solidarietà”.

