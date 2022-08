“Momento no”. Davide Donadei, il passo falso sui social. Deriso da tutti per quel video

Davide Donadei piange in un video. Da diversi giorni si parla della fine della storia con Chiara Rabbi, conosciuta a Uomini e Donne. E c’è chi ipotizza che la causa sia stato un tradimento. Voci che hanno fatto arrabbiare l’ex corteggiatrice costretta in più occasioni a difendere il suo ex. Era stata lei stessa a confermare la rottura: “Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati… felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”.

Recentemente Davide Donadei era stato accusato da un utente: “Perdonatemi! Ma io ho visto solo che quando stava con Chiara l’ha quasi sempre fatta lavorare invece adesso si è dato alla bella vita…così non si fa!”. Anche in questo caso Chiara è intervenuta smentendo tale versione: “Nessuno mi ha sfruttato anzi mi ha sempre trattata da regina e mi ha fatto fare la ‘padrona’”. Nelle ultime ore sono uscite fuori voci su una nuova frequentazione per l’ex tronista.





Davide Donadei, la nuova fiamma e le polemiche

In alcune foto Davide Donadei compare sorridente insieme all’ex allieva di Amici Arianna Gianfelici. Il percorso di quest’ultima nel talent show di Canale 5 non è stato memorabile. In ogni caso a far parlare è stato il fatto di aver trovato compagnia dopo pochissimo dalla fine della storia con Chiara Rabbi. Anche quest’ultima, indirettamente, sembra esserci rimasta male: “Se volete giudicare i suoi comportamenti attuali va bene – ha sottolineato – ma nelle questioni lavorative non mettete bocca”.

Dopo essersi mostrato spensierato e sorridente Davide Donadei ha pubblicato un video in cui piange. È notte e l’ex UeD non riesce a prendere sonno. Inoltre è triste e dai suoi occhi scendono delle lacrime. C’è chi sostiene che sia tutta una finzione, ma lo stesso ex di Chiara Rabbi ha voluto spiegare il perché di quel video.

“La storia fatta – ha scritto direttamente dal suo ristorante – era semplicemente per vivere con voi un momento no. Ci sta che ognuno di noi abbia un momento no, soprattutto quando si è da soli e niente, non devo dare giustificazioni… Tanto le critiche arriveranno in qualsiasi caso, o rido e mi diverto in discoteca, oppure sono a letto da solo a stare un po’ così per i fatti miei… Vogliatemi bene! Un abbraccio”.

