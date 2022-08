“Al cuor non si comanda”. Uomini e Donne, la verità sulla fine della storia tra Chiara Rabbi e Davide Donadei viene fuori. Più che parole a raccontare (e tanto) sono delle foto. Solo ieri Chiara aveva sentito l’esigenza di rompere il silenzio. A far scoppiare la scintilla il commento di un utente. “Perdonatemi! Ma io ho visto solo che quando stava con Chiara l’ha quasi sempre fatta lavorare invece adesso si è dato alla bella vita…così non si fa!”. Parole a cui Chiara ha risposto a tono chiarendo come la madre dell’ex tronista l’avrebbe sempre trattata come una figlia, provvedendo a tutti i suoi bisogni.



“Allora, sia chiaro una volta per tutte, è giusto che pensiate quello che volete ma non potete permettervi di mettere in mezzo questioni che non conoscete. Nessuno mi ha fatto lavorare e nessuno mi ha sfruttato anzi mi ha sempre trattata da regina e mi ha fatto fare la “padrona”. Ho letto tante cose che fanno male, non solo a noi ma anche alle nostre famiglie! Non ho fatto la “schiava” di nessuno”.





Chiara Rabbi e Davide Donadei, lui fidanzato con un ex Amici?



“Anzi, se la dobbiamo dire tutta, sua mamma mi ha servita e riverita meglio di una figlia, a casa e nel ristorante. Quindi questo non posso permettervelo. Se volete giudicare i suoi comportamenti attuali va bene, ma nelle questioni lavorative non mettete bocca”. Parole che sembravano presuppore una separazione indolore o quasi. (Leggi anche “Hai visto cosa ha fatto?”. GF Vip, Lulù racconta tutto a Barù: Davide Silvestri smascherato)



Ma a quanto pare di mezzo c’è una donna. Nel dettaglio stanno facendo discutere le immagini che lo ritraggono felice e sorridente con Arianna Gianfelici. Sarebbe lei la sua nuova fiamma. Quest’ultima ha preso parte alla ventesima edizione di Amici, come aspirante cantante. È entrata a far parte del team di Rudy Zerbi, ma non ha avuto strada lunga all’interno del talent show.



Arianna Gianfelici di Amici è nata il 6 febbraio 2001 a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. Della sua famiglia sappiamo che ha una sorella di nome Aurora di 21 anni a cui è molto legata così come alla madre Willy che spesso è protagonista delle sue stories su Instagram. Purtroppo sappiamo che a causa di un grave incidente il padre di Arianna è morto e lei sente molto la sua mancanza.

