Ilona Staller, proposta choc per Vladimir Putin dopo l’Isola dei Famosi. Un messaggio che ha raggiunto il picco di visibilità e che continua a correre veloce sul web spaccando in due l’opinione pubblica. Nulla a che vedere con la passata esperienza ai limiti della sopravvivenza in Honduras. Questa volta le parole di Ilona Staller tirano in ballo la guerra.

llona Staller, una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi. Una volta chiuso il capitolo, però, si torna alla vita di sempre. E come i fan possono immaginare, Ilona non ha avuto alcun timore di esprimere un messaggio di pace diretto a Vladimir Putin. Ovviamente a modo suo. (Ilona Staller attratta da Jeremias Rodriguez).





L’ex attrice hard, nota come Cicciolina, ha pensato di rendere pubblico un post attraverso il profilo Istagram. Un messaggio di pace per Vladimir Putin contro la guerra a corredo di un selfie: “Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin”, poi la proposta. (Ilona Staller, parla l’avvocato).

“Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!”, poi hashtag come #love #nowar. Parole che hanno fatto il giro del web velocemente e che sono andate incontro a punti di vista diversi da parte dei fan di Ilona Staller. E sono in molti a chiedersi se Vladimir Putin leggerà mai le parole dell’ex attrice.

“Ci vorrebbero tante Ilona Staller”, commenta un utente a favore di quanto sostenuto da Ilona Staller. “La guerra sarebbe finita da un pezzo se fossero tante come te”, sottolinea ancora un altro suo fan, dandole supporto.

Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici 21: è successo di tutto dietro le quinte