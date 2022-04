“Dietro a quel cespuglio…”. Isola dei Famosi, Ilona Staller senza freni col naufrago: “Che maschio”

All’Isola dei Famosi, una delle protagoniste assolute è senza dubbio Ilona Staller, alias Cicciolina. L’ex parlamentare e attrice di film per adulti, è approdata a Playa Accoppiada. E da quando è lì continua a fare domande molto private al resto dei naufraghi. Ieri l’attrice ha chiesto a Lory Del Santo e Marco Cucolo come vivono “l’assenza di privacy” a L’Isola dei Famosi: “Lory un passerotto mi ha detto che vorresti isolarti con Marco, è vero? Ci sono tante cespugli qui intorno”.

E ancora: “Perché non ci sarebbe nulla di male, anzi. Anche quell’aspetto è molto importante nella vita“. La Del Santo però ha detto: “No guarda Ilona, nemmeno ci pensiamo. Qui è talmente tanta la fame e la fatica che non abbiamo mai pensato ad isolarci. Al massimo un bagno in mare e un bacetto, nulla di più“. Cicciolina senza troppi giri di parole ha replicato: “Io invece mi apparterei sempre se fossi qui con un uomo che mi piace e che sta con me“.





Ilona Staller è attratta da Jeremias Rodriguez

A quel punto la Del Santo ha fatto una domanda scontata: “E allora con chi ti isoleresti tra i maschi che ci sono?“. A quel punto, dopo averci pensato qualche secondo Cicciolina ha confessato di avere un interesse per Jeremias Rodriguez, ma ha aggiunto che sia lui che Roger Balduino forse sono troppo piccoli per lei.

Queste le sue parole: “Jeremias, secondo me è bello e sensuale. Però lui è un po giovane. Però posso averci un rapporto platonico. Sì secondo me sceglierei Jere. Lui è molto carino mi piace, è tanto maschio. Roger è bello, ma non so ha l’età di mio figlio, mi viene una strana sensazione. Pensa che il mio piccolo ha 29 anni quindi siamo lì con l’età di Roger”.

E ancora: “Roger è bello tosto come uomo. Sicuramente quando ti abbraccia lo senti… ti avvolge. Però preferisco Jeremias mi ispira di più in quel senso. Quindi primo Jere e dopo Roger”. Cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Riuscirà Cicciolina a portare qualche bel naufrago dietro un cespuglio? Noi naturalmente lo speriamo vivamente.

