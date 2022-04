Isola dei Famosi 2022, nel corso della quinta puntata finalmente l’ingresso dei Cugini di Campagna. Dopo settimane di attesa, Silvano Michetti e Nick Luciani sono ufficialmente due nuovi naufraghi. Con netto ritardo rispetto gli altri, tanto che il fratello di Silvano, Ivano, si era detto preoccupato a Striscia la Notizia.

“È da un mese che non riesco a parlare con mio fratello – diceva in un’intervista a Enrico Lucci mandata in onda il 1 aprile – Non so dove sta, dovrebbe stare in Honduras, ma non so che fine ha fatto Silvano. Voi non sapete la sofferenza dei gemelli. Una volta, da bambini, nostra zia gli rovesciò il brodo caldo addosso e lui dovette stare al Bambin Gesù, io soffrivo con lui. Non siamo mai stati così tanto lontani, è passato un mese”.





Isola dei Famosi 2022, il naufrago ha bestemmiato?

Ora però l’avventura di Silvano Michetti e di Nick Luciani all’Isola dei Famosi 2022 è cominciata. E proprio il fratello di Silvano, Ivano Michetti, era presente in studio durante la quinta puntata del reality, quella che ha visto anche la seconda eliminazione, diversi confronti e anche lo sbocciare della prima coppia di questa edizione.

Ma tornando ai Cugini di Campagna, dopo la consueta clip di presentazione, l’arrivo in terra hondureña con il tradizionale lancio dall’elicottero. Arrivati in spiaggia, uno scambio di battute con l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022, Alvin, e anche una canzone a cappella dedicata a Ilary Blasi, nonostante il fiato corto.

MA IL CUGINO DI CAMPAGNA CHE SI FA UN MESE DI QUARANTENA E DOPO I PRIMI 5 MINUTI BESTEMMIA ✈️ #Isola pic.twitter.com/lO1Lr8ReBW — trashbiccis (@trashbiccis) April 4, 2022

NO VABBÈ IO MUOIO QUI ABBIAMO GIÀ LA BESTEMMIA GATE #isola pic.twitter.com/F6auBe0WAm — shadow (@raffinatissimo_) April 4, 2022

Prima di incontrare gli altri naufraghi, Silvano Michetti ha pronunciato una frase che a detta di molti genera pochi dubbi. Ha bestemmiato pochi minuti dallo sbarco all’Isola dei Famosi 2022? Quando Alvin gli chiede come ha fatto ad arrivare fino alla riva, lui dice a nuoto ma in realtà è salito in barca. “Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino”, sottolinea l’inviato. E a quel punto si sente Silvano esclamare: “Eh, porco D…”. In studio abbozzano e vanno avanti, ma in rete è subito delirio.

