Isola dei Famosi 2022, quinta puntata scoppiettante. Non solo i confronti annunciati da Ilary Blasi a inizio diretta, ma anche nuovi arrivi, un’eliminazione e la nascita di una prima coppia. Se Blind e Roberta Morise sono stati spediti a Playa Sgamada per aver perso il televoto, Clemente Russo e Floriana Secondi sono riusciti a ritornare a Playa Accoppiada.

Il pugile però non è più in coppia con sua moglie e dunque ha dovuto scegliere una nuova persona con cui tornare nell’altra isola. Da qui un nuovo scenario che ha portato a un verdetto flash del pubblico, chiamato a decidere in pochi minuti chi eliminare. E tra Jovana Djordjevic, Marco Melandri e Laura Maddaloni, i telespettatori de L’Isola dei Famosi 2022 ha scelto Marco.





Isola dei Famosi 2022, il primo bacio

Per quanto riguarda le percentuali, Laura Maddaloni ha ottenuto il 65% di preferenze, Jovana Djordjevic il 19% di voti e infine Marco Melandri il 16%. A inizio puntata, Ilary Blasi ha introdotto subito l’argomento amore. Da giorni del resto si parla di una particolare simpatia tra Roger Balduino ed Estefania Bernal, che ora finalmente si trovano di nuovo insieme.

A inizio Isola dei Famosi 2022, infatti, il modello ha trascorso diversi giorni a Playa Sgamada e con Estefania Bernal c’era stato uno scambio di teneri bigliettini anche se qualcuno parlava di attrazione già in hotel, prima che il reality cominciasse. Ma ora che si sono riuniti si sono lasciati finalmente andare, come mostrano alcuni filmati. Tenerezze e confidenze in questi giorni tra i due naufraghi. Roger Balduino ed Estefania Bernal hanno anche dormito spesso insieme e finalmente sono scattati anche diversi baci.

Ilary Blasi ha dedicato loro una lunga clip in puntata, con i momenti trascorsi insieme e i commenti degli altri. Ma tornati in studio, nonostante un’intesa evidente, la conduttrice ha fatto notare che forse sono un po’ intimoriti dalla presenza delle telecamere. A quel punto i due si sono baciati di nuovo (qui il video) e con più passione. In diretta. Sì, sembra proprio che sia nata la prima coppia di questa Isola dei Famosi 2022.

