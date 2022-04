Da giorni non si parla d’altro: Patrizia Bonetti si è ritirata dall’Isola dei Famosi 2022? La naufraga sarebbe tornata in Italia per via di alcune ustioni riportate all’addome durante la prima prova del fuoco contro Roberta Morise. E dunque le bende e le cure che è costretta a tenere per coprire le ferite almeno per i primi giorni non sarebbero compatibili con le dinamiche del reality.

Patrizia Bonetti di base non si è mai vista in veste di naufraga all’Isola dei Famosi 2022. Il suo ingresso era avvenuto durante la seconda puntata, subito dopo la prova del fuoco che per poco ha vinto la sua rivale. Quest’ultima è andata su “Playa Accoppiada”, mentre la ex gieffina su “Playa Sgamada”, dove però nella notte sarebbe stata portata in infermeria.





Isola dei Famosi 2022, nuovo arrivo? Spunta un nome super vip

Nella diretta successiva dell’Isola dei Famosi 2022 Ilary Blasi aveva giustificato l’assenza di Patrizia Bonetti spiegando che si trovava ancora in infermeria, ma da quel momento in poi la naufraga non si è più né vista né sentita. Sul suo Instagram poi sono apparsi post criptici che fanno pensare a un possibile ritiro per causa di forza maggiore.

“Quando ti rivedremo all’Isola dei Famosi 2022? Spero tu stia meglio”, le scrivono i fan. E ancora: “Non capisco perché non ti abbiano nemmeno citato nella puntata di ieri, cosa è successo alla fine? Rientrerai in gioco?”, “Mi dispiace per quello che ti è successo all’Isola”. In attesa di news, la voce di un nuovo arrivo in Honduras.

E secondo le indiscrezioni quel posto lasciato vuoto da Patrizia Bonetti potrebbe essere presto preso da un super vip: l’imprenditore Gianluca Vacchi. Che, a detta di molti, avrebbe intrapreso le trattative con la produzione per partecipare all’Isola dei Famosi 2022. Altro indizio in tal senso il fatto che il suo profilo Instagram è fermo al 25 marzo scorso, tra l’altro a bordo di un aereo, e oltretutto non ha più pubblicato Storie. Lo vedremo presto con Alvin e gli altri?

“La fidanzata è nera”. Jeremias Rodriguez, scoppia il caso all’Isola dei Famosi: anche gli altri naufraghi si sono accorti