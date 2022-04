Jeremias Rodriguez ha colpito tutti all’Isola dei Famosi quando ha parlato della sua fidanzata Deborah Togni. Quel “mi ha salvato la vita” è stata una frase davvero forte. Deborah Togni è una ragazza che non ama molto la luce dei riflettori, ma durante l’ultima puntata è stata ospite in studio e si è commossa ascoltando le parole del suo Jeremias. Deborah Togni ha colpito tutti con i suoi grandi occhi verdi, pieni di dolcezza. E non viene difficile immaginare che impatto abbiano avuto sul bel Jeremias, rimasto folgorato dall’immagine di questa donna bellissima.

Nelle ultime ore i più attenti osservatori dell’Isola dei Famosi hanno notato le attenzioni particolare che Roberta Morise sta riservando a Jeremias Rodriguez. Lory Del Santo ha affrontato l’argomento con il diretto interessato. “Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stai all’Isola?”, ha chiesto l’attrice all’argentino aggiungendo di aver notato che Robrta Morise non sarebbe imperturbabile al suo fascino: “Ho visto che Roberta ti sta appiccicata come un cerotto”. “Si butta addosso sempre, ma perché fa così? La tua fidanzata magari è gelosa, ti sta addosso come una coperta”, ha concluso la showgirl.





Tuttavia Jeremias Rodrigiez ha una visione del tutto differente. In primis ha rassicurato la fidanzata Deborah sul fatto che il suo cuore batta soltanto per lei, poi ha detto a Lory Del Santo di essere convinto che dietro ai comportamenti della calabrese non ci sia alcunché di malizioso, sottolineando che “pure lei è fidanzata”. Il fratello di Belen ha spiegato di aver notato “niente di sbagliato al momento”. Anche perché, laddove avesse ravvisato degli atteggiamenti ‘pericolosi’, avrebbe agito di conseguenza: “Se ci vedessi qualcosa di sbagliato sarei io a prendere le distanze”.

Eppure Lory Del Santo non ha mollato la presa: “Non so, forse la ispiri. Secondo me sei un piacione, ma si deve mettere il cuore in pace”. Evidentemente non solo la showgirl ha notato gli atteggiamenti di Roberta Morise. Deve averlo fatto anche la stessa Deborah Togni che – stando a quanto scrive su Instagram Deianira Marzano – sarebbe infastidita dal comportamento dell’ex professoressa dell’Eredità.

“Parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera. Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta”. Attualmente il comportamento di Jeremias Rodriguez è stato perfetto e ha anche affermato di non essersi accorto di nulla. Resta da capire se questo argomento verrà affrontato durante la puntata di lunedì 4 aprile oppure se ci saranno prese di posizione particolari da parte di Deboarh Togni.

