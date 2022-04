Le parole di Jeremias Rodriguez hanno colpito tutti all’Isola dei Famosi. Quel “mi ha salvato la vita” di Jeremias Rodriguez riferito alla sua fidanzata Deborah Togni ha colpito tutti i telespettatori. Eccezionalmente la ragazza è stata ospite dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi e il pubblico ha avuto l’occasione per conoscerla meglio e per approfondire la storia di un grande amore. Deborah Togni è una ragazza molto riservata, a cui piace poco apparire nonostante sia fidanzata con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia.

Deborah Togni ha colpito tutti con i suoi grandi occhi verdi, pieni di dolcezza. E non viene difficile immaginare che impatto abbiano avuto sul bel Jeremias, rimasto folgorato dall’immagine di questa donna semplicemente bellissima. Non si conosce molto su di lei, però osservando il suo profilo Instagram emerge che lavora come hostess di volo, sempre in giro per il mondo tra un aeroporto e l’altro. Lunghi capelli castani, pelle ambrata e labbra carnose: impossibile non notare la somiglianza con Cecilia.





Sia Jeremias che Deborah non avevano mai raccontato nel dettaglio la nascita del loro grande amore ma, non appena lo hanno fatto all’Isola dei Famosi 2022, hanno catalizzato immediatamente l’attenzione del pubblico. In un momento di riflessione e sconforto, Jeremias Rodriguez ha trovato la forza di fare una confessione intima: “Sono tanti giorni che non vedo la mia fidanzata e mi pesa sempre di più – ha detto -. Ho conosciuto lei in un periodo un po’ particolare per tutti, alla fine del primo lockdown. Non stavo passando un bel periodo, ho fatto una vita della quale non vado fiero. Non volevo vedere nessuno, ero molto triste e dopo tanti anni uno ha bisogno di vedere la luce”.

Per Jeremias Rodrguez l’incontro con la bella Deborah Togni è stato davvero importante. Il ragazzo tra le lacrime ha aggiunto: “Lei mi ha fatto capire una cosa. Io non ho dovuto modificarmi per piacerle e questa cosa mi ha salvato la vita e mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me. Questo è il motivo per il quale lei mi manca tanto, non ci siamo mai più separati e credo che lei sarà la donna della mia vita. Con lei costruirò una famiglia, sarà lei la mamma dei miei figli”.

Insomma è la storia di un amore molto speciale e particolarmente intenso. Un sentimento che ha riempito di luce la vita di Jeremias Rodriguez e della sua fidanzata. Dopo queste toccanti parole sono davvero lontani i tempi della prima esperienza all’Isola dei Famosi di Jeremias dalla quale aveva portato a casa la love story con Soleil Sorge, fresca di GF Vip 6. Ora il fratello di Belen e Cecilia guarda al futuro insieme a Deborah che gli ha cambiato per sempre la vita.

“Non ti vogliamo, te lo dico”. Isola dei Famosi, tutto comincia da Jeremias. Che decide di parlare